挺花蓮復興 新北辦展助農產銷售

花蓮大西瓜甜又多汁品質佳，是夏季消暑的最佳選擇。但花蓮交通受403大地震影響，連帶影響銷售量，新北農業局與新北果菜公司昨在遠百板橋中山店1樓廣場，舉辦振興花蓮農特產品展售會，最低500元就能買到大西瓜，也舉辦多場展售會，提供消費折扣，讓民眾可以就近採購花蓮農特產品。

花蓮多個農會及壽豐休閒農業區昨銷售農特產品，現場準備6000斤西瓜全銷售一空，也有試吃大西瓜活動，提供預購送到府服務。新北果菜公司總經理江惠貞表示，20至23台斤大西瓜特價495元，28至30台斤大西瓜特價750元。

農業局表示，5至6月為花蓮農產品產季，新北規畫周周都有展售會，提供花蓮農民銷售管道，5月11、12日將在台北希望廣場展售花蓮農特產品。

另在5月16、17日、6月3至5日在板橋區農會，分別舉辦花蓮市農會和壽豐鄉農會的農特產品展售會，有花蓮米、藜麥酥條、剝皮辣椒及果豔西瓜等，民眾購買現場產品即享95折。

民眾也可在新北果菜鋪、新北市農會真情食品館網路商城網站，買到花蓮當令農產品，每一筆訂單滿500元現折100元，買愈多累計折愈多。

農業局長李玟表示，新北市藉實體展售、電商通路及市府團購，協助花蓮農產品銷售，協助花蓮震後復興，也讓市民享用花蓮品質優良、價格實惠的新鮮農產品。