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新北捷運TOD收入 2年92億

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市長侯友宜昨表示，上任5年來，新北捷運系統增加很多，明年三鶯線將完工，可帶動三峽、鶯歌、土城。圖／新北捷運局提供
新北市長侯友宜昨表示，上任5年來，新北捷運系統增加很多，明年三鶯線將完工，可帶動三峽、鶯歌、土城。圖／新北捷運局提供

新北五泰輕軌延長至板橋，縫合蘆洲農業區、五股擴大都市計畫、泰山重劃區、板橋-土城-中和交界農業區，路線長度約22公里，沿線結合TOD（大眾運輸導向型）發展。2022年至今，新北捷運整體TOD收入達92億，一半金額將挹注軌道建設基金。市長侯友宜說，「開源節流就靠捷運，創造土地價值」。

新北捷運局長李政安昨專案報告說，新北捷運將「北接基隆」往北以汐止東湖線及基隆捷運連接基隆；「中接雙北」透過環狀線、南北環段、萬大中和線及土城樹林線，串連雙北既有捷運路網，共淡水線、新店線、文湖線等15處轉乘；並藉三鶯線及三鶯線延伸桃園八德段「南接桃園」。捷運將遍布18個行政區，配合33處捷運開發案，創造商機。

五股泰山輕軌路線長度11.64公里，共14座車站及1座機廠，經費376億元，目前正辦理綜合規畫報告提送中央審查作業。另泰山板橋輕軌路線長度10.3公里，共14座車站及1座機廠，經費241億元，正辦理可行性研究提報中央審查作業。

城鄉局表示，五泰板輕軌沿線整開區除泰山楓江區段徵收在市府審議中，預計年底會報內政部；板橋土城中和交界農業區都市計畫縫合計畫已招標完成，預計今年啟動規畫，後續會跟捷運局討論，針對路廊經過的地方去規畫；而其他三處整開區在內政部辦理中。

城鄉局表示，透過捷運帶動城市發展，目前有507案更新案，其中聯開33案，會持續以捷運路廊開發，2022年起至今整體TOD收入達92億，金額會有一半挹注到軌道建設基金，供軌道建設發展使用。

侯友宜表示，他上任5年來，新北捷運系統增加很多，進度跟時程都全力以赴，明年三鶯線將完工，屆時可帶動三峽、鶯歌、土城；汐東線更是串起台北、基隆、新北很重要路線，也盼招標順利。開源節流就靠交通捷運，創造土地價值，新北的目標很清楚，也盼中央盡快核定八里輕軌、深坑輕軌。

基隆捷運 新北 輕軌

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