專家學者觀點／減碳獎勵容獎 應計算好上限

新北研擬從減碳給容獎著手進一步推動都更，學者認為容獎是增加人口，與減碳本身有點矛盾，也應思考是否會與先前機制有重複獎勵；實務專家則認為，鼓勵是好事，增加容獎也是不得不的選擇，但政府應計算好上限，而建商也會考量成本，所以不必擔心過度擴充。

台北大學不動產與城鄉環境學系副教授林秋綿分析，現在有很多相關的節能減碳獎勵機制，制定政策時應去思考是否會有重複獎勵；至於有無效果，實務上也要看建商覺得增加的成本能否跟收益平衡，若能平衡當然會吸引建商跟著做。不過政策本意是「減碳」，但是增加容獎必定會增加人口，這又算是「增碳」，有一點小矛盾。

新北都更學會理事長辜永奇表示，容積獎勵會引領建築的設計方向，需要多花一些成本，適當獎勵是好事，一定有吸引效果，但不必擔心容積暴增，因為一定都會設有獎勵上限，讓建商多一個選擇去爭取獎勵，建商會衡量成本，不可能無限制申請。

中華民國全國建築師公會、新北市建築師公會理事長崔懋森表示，減碳等級當然是可以激勵到，但當中如果是從家電著手會有點奇怪，因為節能家電可能多幾千元，但容積獎勵是很昂貴的，且還有增加人口後的社會成本，這都要計算進去，若無限擴充容積就會破壞掉都市計畫構想。不過他也提到，擴充容積看起來也是不得不得選擇，否則真的很難推都更，再加上建商也會考量成本，所以也不必排斥給容獎，只是要計算好量。