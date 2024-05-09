減碳夯 新北整開區推淨零碳容獎

新北推動淨零排碳，為讓各大「整體開發區」新建案在相關設備納入節能概念並取得低碳建築標章，鎖定各大整開地區推出「淨零碳容積獎勵」，如取得二級低碳可獲3%容獎、1級6%，若達最高等級1+級可拿到8%容積獎勵，盼有更多業者參與推動低碳建築。目前板橋浮洲整開區已發布實施，新店十四張B單元、新莊及泰山塭仔圳等案都會陸續推動。

新北市府希望2030打造八里區為淨零示範區、三重第二行政中心達成碳中和，以及大型開發案導入零碳設計三大目標。城鄉局計畫審議科長許仁成指出，透過都市細部計畫的土管新增獎勵項目，鼓勵區內新建物以低碳方式開發。

板橋浮洲整體開發地區已發布實施，既有社區住宅再發展區面積約62.8公頃將優先適用，未來浮洲車站附近的策略性更新地區以及區段徵收後的住宅區、商業區均能適用；新店十四張B單元也已修訂，但要等區段徵收公告後上路，未來包括新莊及泰山塭仔圳等推動中各區整開案土管，鼓勵新建築物朝向淨零碳設計。

新北市建築公會理事林忠慶說，新北新建案1坪造價約24到25萬元，北市約落在30萬元，若做耐震建築，成本會增加1到2成，若再加綠建築、低碳建物，成本增加幅度差不多，提供獎勵是好，但仍是不切實際，例如預鑄有獎勵，但會影響建築物塑型等技術層面，反而不一定有意願。

板橋房仲業者指出，新北購物族多首購族或年輕人，對環保減碳觀念多能接受，且建物裝設一級效能設備，公電費會比其他建案低，能增加購屋意願。

另外，去年新北市都市更新及爭議處理審議會，通過新北市都市更新審議原則修正案，無論基地多大面積的都更案，都必須達到合格綠建築等級，基地面積2000平方米以上，則要銅級綠建築及銅級低碳建築標章。

都更處更新事業科長鄧涵瑛表示，過去規定有規模達6000平方公尺或樓地板面積3萬平方公尺以上都更案，須取得銀級綠建築標章，去年修正後，除一般都更案都須達到「合格級」綠建築，基地面積2000平方公尺以上者須達到銅級；而在申請銀級建築，要一併取得建築能效標示第一級。