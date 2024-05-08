綠白隔空互槓！蘆洲南北側通盤檢討案爭議 新北市府明日將開記者會說明

蘆洲南北側通盤檢討案引綠白陣營爭議，內政部長林右昌建議新北市府補辦公開展覽，市府說，配合內政部審議程序辦理再行公展作業。新北市府明天將召開記者會說明全案原委。

新北市蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，引起民進黨立委林淑芬與台灣民眾黨立委黃國昌隔空交鋒。關鍵在三重果菜批發市場是否遷移到蘆洲。

繼新北市長侯友宜強調蘆洲南北側案開發勢在必行，內政部長林右昌今天指出，蘆南蘆北案涉及三重果菜市場要遷移過來，當初都市計畫程序中，那塊用地是劃為公園綠地，而新北市政府在進行都市計畫審議時，才提出要遷移市場。中央對此建議新北市府應要補辦公開展覽的程序，蒐集地方意見。

新北市城鄉局表示，全案自109年報內政部審議後，目前於內政部都委會審議程序中，後續亦將配合內政部審議程序辦理再行公展作業。

此外，市府也將啟動對疫情及重大政策網路直播的宣導模式，明天將召開「居民權益優先！蘆洲南北側都計專案通盤檢討案說明記者會」，由副市長劉和然說明全案原委。

至於三重果菜市場用地的都更案，城鄉局表示，市場現址周遭皆為已發展密集住宅使用，急待轉型發展增加多元公益服務，如第二運動中心、派出所、活動中心、托育中心、日照中心等等。

城鄉局表示，市府透過蘆洲南北側農業區整體開發契機並結合三重果菜市場現址都市更新，集中劃設1處「批發市場用地」，並配合三重果菜市場搬遷及銀河灣計畫推動，未來將打造成為新北智能市場，透過河川空間立體化連結跨堤平台進行整體地區開發。

城鄉局表示，將透過興設立體匝道、改建疏洪道內越堤道等工程，讓大型車輛與一般自用車分流，未來也將連接台64、台65及環堤等外環道路，避免車輛直接經過市中心，以因應地方憂心市場進駐後可能衍生的交通議題。