連鎖韓式炸雞店拒絕「導盲犬入店」惹議 北市府：限期改善、最重罰5萬

台北市知名連鎖韓式炸雞店日前遭導盲犬使用者投訴，攜帶導盲犬前往用餐時，卻遭服務人員拒絕入內，事後將過程放上臉書，店家事後也發文道歉，北市社會局也說，以要求業者限期改善，對員工教育訓練，若未改善或再犯最高將開罰5萬元，並接受4小時講習。

「寶媽」日前攜帶導盲犬到國父紀念館附近的韓式炸雞連鎖店用餐，但進入餐廳卻被服務人員告知寵物無法入內，僅管同行友人強調是「導盲犬」但店家還是拒絕導盲犬入店。貼文一出後，不少網友出聲支持，「有這樣的店家，全省都一律不會想去吃」、「支持導盲犬」、「這案子可以直接行公文了」，事後店家也道歉回應，坦承這起事件歸因於門市人員的誤解與疏失。

社會局說，導盲犬如同視障者的「雙眼」，非一般寵物，若業者禁止導盲犬進出，違反「身心障礙者權益保障法」第60條，導盲犬或訓練中導盲幼犬及其使用者、合格訓練師、導盲犬寄養家庭等，皆配有相關證件供查驗，有進出公共場所權利，業者不得拒絕導盲犬自由出入，或附加出入條件若有違法事實，社會局將處最高新台幣5萬元罰鍰，並接受4小時講習。

身心障礙者福利科長曾春暉表示，已接獲民眾申訴，以依規定函請業者提出改善措施，要求業者一個月內需對員工教育訓練，並將簽到表、教育訓練照片等整理提交給社會局，若未改善或後續有再發生就會開罰。

曾表示，大多數店家對於身障者、導盲犬法規常識都有一定基礎，現在接到投訴不會太多，以去年為例北市僅接獲9例類似通報，這幾年通報數也在雙位數以內，會加強宣導，打造友善環境。