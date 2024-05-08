被綠營批年發1億里認證獎金、拿不出7千萬發里長年終 新北市府這樣說

內政部長林右昌日前宣布里長加發1.5個月年終，新北1032個里長將增加7700餘萬經費，新北市府盼中央協助。今天新北市民進黨議員群起質疑新北市府，卓冠廷指出，新北市每年花了1億多元發放里環境認證獎金，卻連里長年終財源都找不到，令人不解。

民政局長林耀長指出，里環境認證是鼓勵里長帶動地方環境改善，屬於鼓勵性質，對於里長付出當然支持，但不僅新北市，其他縣市政府也都有反映財政困難，希望中央能夠協助。

卓冠廷說，新北市府近日回應里長年終的費用，讓人覺得市府並不支持此政策，新北市說沒錢，但市府每年舉辦里環境認證，新北市1032個里，拿到五星認證有619里、四星認證58里、三星43里、入選10里，分別可獲得15萬、10萬、5萬與3萬獎金，光去年就發掉1億110萬元。

卓冠廷指出，市府辦理環境認證錢不夠都說「挪用其他科目補上」，現在第一線里長辛苦付出，卻連7000萬元的年終也付不出來？

民進黨議員陳乃瑜、翁震州也說，從109年到113年度，中央給新北市的統籌分配款從404億增加到570億，增加了166億，增幅高達41%，一般補助款則從67億增加到102億，增加35億，增幅高達52%，新北市近五年超徵稅額高達230億，光是這三項財源足以支應相關預算，沒想到現在欺騙里長沒有財源。

林耀長表示，里環境認證是鼓勵里長付出帶動里內環境改善，跟年終的性質不同，地方當然希望財政收支劃分法修好後，對地方財政有大幅度改善，其他縣市政府也都有反映財政困難，希望中央能夠協助。

新北市副市長朱惕之也強調，新北一直是支持這項政策，但新北市近年很多重大建設都在做，政府是一體的，地方、中央都是政府，希望能夠一起尋找財源。