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淡水油車里共餐慶祝母親節 長者切蛋糕好溫馨

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水油車里長唐儷樺在共餐活動上，準備了一個大蛋糕，在里長市議員以及區長的陪同之下，歡慶母親節。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水油車里長唐儷樺在共餐活動上，準備了一個大蛋糕，在里長市議員以及區長的陪同之下，歡慶母親節。 圖／紅樹林有線電視提供

大家一起圍繞著蛋糕，氣氛相當溫馨，昨(7)日中午在淡水油車活動中心非常熱鬧，每個星期二也是淡水油車里共餐活動，由於這個星期天，就是一年一度的母親節，油車里長唐儷樺在共餐活動上，提前為里內的長者媽媽們來慶祝這個特別的節日，也準備了一個大蛋糕，在里長市議員以及區長的陪同之下，歡慶母親節。

現場新北市議員陳偉杰以及市議員陳家琪更將手上的康乃馨一朵一朵送到每位長者手上。

里長唐儷樺表示，其實每個星期二，就是油車里的共餐活動，正好這個星期是屬於母親的日子，為此市議員也到場一起與長者們共同渡過母親節。

現場有許多貴賓，都要來為在場的媽媽們歡慶節日。里長也說他們共餐的菜都是自己種的，加上里長親自下廚還有志工的幫忙，讓媽媽們可以不用煮飯，也可以與鄰居一起吃上一頓家常菜非常溫馨。

淡水區長巫宗仁表示，看到長者臉上的笑容，也要將手中的蛋糕送到他們手上，更希望這場共餐活動，不僅是要照顧所有的長者，更要幫媽媽們過一個難忘的回憶。

母親節 淡水

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