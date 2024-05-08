樂活健腦巴士到石門區 長輩手、腦動一動護健康

進入高齡銀髮社會，新北市的樂活健腦巴士透過多元的道具、遊戲與書籍與職能治療師帶領的課程，要讓樂齡長輩動一動身體與腦袋，預防失智、延緩老化，近來樂活健腦巴士開進偏鄉石門區，為馨窩長者關懷據點的長輩帶來不一樣的健腦運動，透過有趣的運動輔具、認知道具與桌遊，讓長輩手、腦都跟著動一動，進而達到延緩老化與預防失智的目標。

講師鄭健寬說，每一場次的課程分為兩個小時，一個小時會由講師帶著長輩肌肉伸展動一動，而一個小時則是會進階版的使用更多的道具或是遊戲來促進長輩認知功能的表現。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬表示，馨窩長者關懷據點的長輩在講師的帶領下，一步一步完成彈力帶的伸展動作，運動到不同部位的肌肉，而後再加入彈力帶傳球的團體互動，增添課程的趣味性，也讓長輩透過遊戲動一動身體也動一動腦袋，預防失智也增進認知功能。