汐止力行街市場難停車 會勘國有地規劃機車格
汐止橫科地區的力行街市場，因為，路口處的橫科路相當窄，不但難以會車，就連行人在走都危險，所以，針對一旁有一處國有地，在清除長期佔用的問題後，有民眾就希望能夠規劃停車空間，在接獲陳情後，今(8)日新北市議員張錦豪也召集相關單位人員會勘，討論國有地規劃機車格可行性。
力行市場自治會長王先生說，因為騎車來買菜的民眾經常找不到停車位，所以，希望國有地能夠規劃機車停車場，才不會隨處停，影響交通。
新北市議員張錦豪表示，在橫科的例行市場這邊，因為對面一塊空地是國產署的土地，長期以來有一些人佔用，目前已經在做一個排拆的動作，地方的建議是因為橫科路太狹窄，行人走路其實很不方便以外，會車空間也很狹小，希望是不是能夠做一個退縮的空間以及機車停車場。
張錦豪指出，今天會勘找了國產署、以及力行市場的會長過來討論，就是建議說把空間先做一個排拆，然後規劃出機車停車格，未來希望，國產署將長條型的空間整理起來，不管是後面有一個低窪區，把它做一個活化的綠地、或是整塊長條型的都把它做一個停車空間，汽車格在後方然後機車可在靠近市場入口的區塊，那目前我們會先做的就是把圖畫出來，道路退縮讓行人通行空間更寬敞，並且規劃機車格，圖先畫好，再走下一步。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言