小吃店難強制投保 新北衛生局：與市場處合作全力輔導

台北寶林茶室食安危機引發全台關注，一度因店家公共責任險過期，讓人憂心求償無門。國民新北市議員陳家琪今天在議會質詢指出，小吃店因規模不在食安法規定內，投保狀況低，對店家與消費者保障都不足。新北市衛生局長陳潤秋表示，小吃店除了稽查還有輔導，目前與市場處合作，希望透過自治會增加投保率。

陳家琪表示，現代民眾外食機會愈來愈大，她看了市長侯友宜的寶林、蘇丹紅報告，都太過流於形式，看不出有能夠更保障民眾的政策。

陳家琪說，連有規模的餐廳都可能出問題，遑論許多民眾更常食用的小吃攤，小吃攤要逐一去控管，確實有一定難度度，但思考到未來食安議題，應該朝向夜市自治會、商圈自治會組織合作，有一個窗口來鼓勵小吃店投保，不僅業者有保障，消費者也有更多保障。

陳潤秋表示，針對業者投保問題，他們除了有定期稽查，也會針對案件不定期稽查，如果沒有投保，或是投保金額不足，就會依食安法開罰，沒有模糊空間。

不過陳潤秋指出，食安法要求投保的業者，是根據規模來要求，包括只要有登記、設置食品工廠等就需要投保，但小吃攤確實不在這個範圍。

陳潤秋說，但市府對小吃食安問題，一直透過稽查、輔導與教育三方面著手，他們也與市場處合作，希望透過自治會，讓小吃攤一起加入投保行列，讓消費者與業者都能得到保障。