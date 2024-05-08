快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水河飄惡臭！北市5年18億僅改造河岸挨批 市府：積極監測水質多年

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
4月中旬，忠孝大橋至中山高速公路附近的淡水河面出現死魚，北市水利處在河面打撈、環保局沿岸撿拾岸邊魚體。圖／北市環保局提供
4月中旬，忠孝大橋至中山高速公路附近的淡水河面出現死魚，北市水利處在河面打撈、環保局沿岸撿拾岸邊魚體。圖／北市環保局提供

淡水河水質差、飄惡臭，今年4月中旬還因溶氧偏低造成魚群集體暴斃。議員發現，北市府規畫5年18億做「淡水河水岸空間環境營造」，2022年審計處就指出淡水河水質有惡化現象，其中卻無治河川項目，公帑花下去也讓人不敢親近，要求市府提出「還河於民」具體規畫。

環保局水質科長林志芳回應，淡水河全長逾300公里、遍佈6縣市，流域人口約800萬，台北市接管率有82%為國之最，9成汙染來源是桃園市、新北市的生活汙水，1成為工業區廢水汙染。科長強調，2007年起淡水河脫離重度汙染，北市除了5組水質自動監測設備，還會與新北市合作，積極稽查高汙染事業，只盼外縣市加速接汙水管。

有關淡水河出現死魚事件，水利處表示，接獲通報後即要求廠商迅速動員人力、機具及船隻，並視情況於橋梁墩柱間、排放水路出口等處架設攔汙索，避免魚體隨潮汐漂散。以最快速度恢復河面清淨、提供民眾優質河岸觀景及休憩環境。

針對淡水河水質部分，水利處將邀集環保局、衛工處等相關單位研商淡水河水質汙染源的監測、汙水接管率以及控制作為，盼改善淡水河水質狀況來避免河面死魚及垃圾出現之情形。至於淤積情形，近5年淡水河疏浚量體總計達3萬2329立方公尺，後續將配合「淡水河水岸空間環境營造」案滾動式檢討淡水河河道疏浚頻率。

議員顏若芳表示，副市長李四川日前跨局處討論「台北市淡水河水岸空間環境營造（中興橋下游至高速公路橋）委託規劃工作」，預計5年18億，當中卻沒有關於水質整治的項目。她舉例，高雄愛河2020年落實「還河於民」政策，民眾只要穿著符合規定的救生衣、攜帶水上遊具，透過掃描QR Code實名登記後，即可在愛河灣非動力水域遊憩活動區下水遊憩。

但台北市淡水河陸續有民眾反映「親水才看得到、聞得到的垃圾、水質和氣味」、「見識到淡水河流域的味道及垃圾，今天特別多又噁心」。顏若芳說，台北審計處2022年指出淡水河水質有惡化現象，今年4月平均河川汙染指數RPI值4.8，屬中度汙染等級，這樣的水質如何打造全新水岸台北？

顏若芳提到，2020年李四川擔任高雄市副市長，就曾要求高市水利局清底淤優化水質，難道到了台北市，就不認為淡水河也需要清底淤來整治水質嗎？反問「民眾要觀賞的是淡水河還是暴斃的魚群？未來完工要邀請市長蔣萬安體驗臭氣與魚屍？」

台北市長蔣萬安3月在市政會議拍板，將推動「淡水河水岸空間環境營造」，但議員批評5年花18億卻沒改善河川水質項目。圖／北市水利處提供
台北市長蔣萬安3月在市政會議拍板，將推動「淡水河水岸空間環境營造」，但議員批評5年花18億卻沒改善河川水質項目。圖／北市水利處提供

水質 淡水河

相關新聞

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

小吃店難強制投保 新北衛生局：與市場處合作全力輔導

台北寶林茶室食安危機引發全台關注，一度因店家公共責任險過期，讓人憂心求償無門。國民新北市議員陳家琪今天在議會質詢指出，小...

新北2年TOD達92億 城鄉局：一半金額挹注軌道建設基金

新北五泰輕軌延長至板橋，縫合蘆洲農業區、五股擴大都市計畫、泰山重劃區、板橋-土城-中和交界農業區，路線長度約22公里，沿...

淡水河飄惡臭！北市5年18億僅改造河岸挨批 市府：積極監測水質多年

淡水河水質差、飄惡臭，今年4月中旬還因溶氧偏低造成魚群集體暴斃。議員發現，北市府規畫5年18億做「淡水河水岸空間環境營造...

最低500元把大西瓜帶回家 新北連辦特賣會挺花蓮災區重建

花蓮的大西瓜甜又多汁品質佳，是夏季消暑的最佳選擇。但花蓮交通受403大地震影響，連帶影響銷售量，新北農業局與新北果菜公司...

當年興建大巨蛋迫遷樹木是生是死？北市公園處：沒資料

樹保意識抬頭，台北市議會法規會上午審議台北市行道樹管理維護自治條例，議員關心當年吵得沸沸揚揚的大巨蛋移樹，保活情況如何？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。