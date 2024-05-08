淡水河飄惡臭！北市5年18億僅改造河岸挨批 市府：積極監測水質多年

淡水河水質差、飄惡臭，今年4月中旬還因溶氧偏低造成魚群集體暴斃。議員發現，北市府規畫5年18億做「淡水河水岸空間環境營造」，2022年審計處就指出淡水河水質有惡化現象，其中卻無治河川項目，公帑花下去也讓人不敢親近，要求市府提出「還河於民」具體規畫。

環保局水質科長林志芳回應，淡水河全長逾300公里、遍佈6縣市，流域人口約800萬，台北市接管率有82%為國之最，9成汙染來源是桃園市、新北市的生活汙水，1成為工業區廢水汙染。科長強調，2007年起淡水河脫離重度汙染，北市除了5組水質自動監測設備，還會與新北市合作，積極稽查高汙染事業，只盼外縣市加速接汙水管。

有關淡水河出現死魚事件，水利處表示，接獲通報後即要求廠商迅速動員人力、機具及船隻，並視情況於橋梁墩柱間、排放水路出口等處架設攔汙索，避免魚體隨潮汐漂散。以最快速度恢復河面清淨、提供民眾優質河岸觀景及休憩環境。

針對淡水河水質部分，水利處將邀集環保局、衛工處等相關單位研商淡水河水質汙染源的監測、汙水接管率以及控制作為，盼改善淡水河水質狀況來避免河面死魚及垃圾出現之情形。至於淤積情形，近5年淡水河疏浚量體總計達3萬2329立方公尺，後續將配合「淡水河水岸空間環境營造」案滾動式檢討淡水河河道疏浚頻率。

議員顏若芳表示，副市長李四川日前跨局處討論「台北市淡水河水岸空間環境營造（中興橋下游至高速公路橋）委託規劃工作」，預計5年18億，當中卻沒有關於水質整治的項目。她舉例，高雄愛河2020年落實「還河於民」政策，民眾只要穿著符合規定的救生衣、攜帶水上遊具，透過掃描QR Code實名登記後，即可在愛河灣非動力水域遊憩活動區下水遊憩。

但台北市淡水河陸續有民眾反映「親水才看得到、聞得到的垃圾、水質和氣味」、「見識到淡水河流域的味道及垃圾，今天特別多又噁心」。顏若芳說，台北審計處2022年指出淡水河水質有惡化現象，今年4月平均河川汙染指數RPI值4.8，屬中度汙染等級，這樣的水質如何打造全新水岸台北？