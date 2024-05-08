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蘆洲南北側通盤檢討吵翻天 新北城鄉局表態創造最大效益

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
蘆洲南北側農業區整體開發配合三重果菜市場搬遷及銀河灣計畫（圖）推動，市府期待未來打造成為智能市場。圖／新北市城鄉局提供
蘆洲南北側農業區整體開發配合三重果菜市場搬遷及銀河灣計畫（圖）推動，市府期待未來打造成為智能市場。圖／新北市城鄉局提供

蘆洲南北側專案通盤檢討案引發民眾黨立委黃國昌與民進黨立委林淑芬互嗆，關鍵於三重果菜批發市場是否遷移到蘆洲，黃國昌批評全案仍卡在內政部。新北市城鄉局今表態該案目前於內政部都委會審議程序，新北市府針對委員會所提意見及地方民眾疑慮與中央合作創造民眾最大效益。

新北蘆洲南北側重劃區開發案正在內政部審查，民眾黨立委黃國昌日前受訪轟中央卡地方，民進黨立委林淑芬則批評「黃國昌發言到底是無知，還是急對三重果菜市場都更案建商財團拋媚眼」。

對於連續幾天蘆洲南北側開發案吵不停，新北城鄉局今表示因應捷運蘆洲線通車帶來地方發展需要，因此辦理蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，目前於內政部都委會審議，新北市府與中央合作創造民眾最大效益。

對於三重果菜市場成為爭議關鍵，城鄉局說現行三重果菜市場現址周遭皆為已發展密集住宅使用，急待轉型發展增加多元公益服務，此外蘆洲南北側農業區批發市場用地被捷運機廠包圍隔離，也未規劃住宅使用，因此結合三重果菜市場現址都更，集中劃設批發市場用地，配合三重果菜市場搬遷及銀河灣計畫推動成為新北智能市場。

城鄉局說明，相關開發案已於三重、蘆洲地區召開4次說明會，本案自2020年報內政部審議後目前仍審議中，將配合內政部審議程序辦理再行公展與地方民眾溝通創造民眾最大效益。

林淑芬 重劃區 黃國昌

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