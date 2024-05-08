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最低500元把大西瓜帶回家 新北連辦特賣會挺花蓮災區重建

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
花蓮特產大西瓜。記者江婉儀／攝影
花蓮特產大西瓜。記者江婉儀／攝影

花蓮的大西瓜甜又多汁品質佳，是夏季消暑的最佳選擇。但花蓮交通受403大地震影響，連帶影響銷售量，新北農業局與新北果菜公司今在遠百板橋中山店1樓廣場，舉辦振興花蓮農特產品展售會，最低500元就能買到大西瓜，另也舉辦多場展售會，提供消費折扣，讓民眾可以就近採購花蓮農特產品。

今天有花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、富里鄉、瑞穗鄉等多個農會，及壽豐休閒農業區，擺攤銷售花蓮農特產品，現場準備6000斤西瓜，全部銷售一空，也讓民眾可以直接試吃大西瓜，提供預購送到府服務。果菜公司表示，20至23台斤大西瓜特價495元，28至30台斤大西瓜特價750元。

農業局表示，5至6月為花蓮農產品產季，新北規畫周周都有花蓮農特產品展售，提供花蓮農民最直接的銷售管道，5月11及12日將在台北希望廣場舉辦花蓮農特產品展售，總共有40個攤位。

另外在5月16及17日、6月3至5日在板橋區農會，分別舉辦花蓮市農會和壽豐鄉農會的農特產品展售會，有花蓮米、藜麥酥條、剝皮辣椒及果豔西瓜等農特產品販售，農業局表示，民眾來購買現場產品，即享95折優惠。

除了實體展售會外，在新北果菜公司新北果菜鋪及新北市農會真情食品館網路商城網站，也能夠買到花蓮當令農產品，每一筆訂單滿500元現折100元、滿1000元現折200元，買越多累計折越多。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，為了幫助農友，果菜公司臉書粉絲頁也會在每周三的直播推薦當周花蓮農產品，希望大家踴躍購買，一起挺花蓮。

新北市農業局今在遠百板橋中山店1樓廣場，舉辦「挺花蓮！振興花蓮農特產品展售會」。記者江婉儀／攝影
新北市農業局今在遠百板橋中山店1樓廣場，舉辦「挺花蓮！振興花蓮農特產品展售會」。記者江婉儀／攝影
新北市農業局今在遠百板橋中山店1樓廣場，舉辦「挺花蓮！振興花蓮農特產品展售會」。記者江婉儀／攝影
新北市農業局今在遠百板橋中山店1樓廣場，舉辦「挺花蓮！振興花蓮農特產品展售會」。記者江婉儀／攝影
「挺花蓮！振興花蓮農特產品展售會」現場提供花蓮大西瓜試吃活動。記者江婉儀／攝影
「挺花蓮！振興花蓮農特產品展售會」現場提供花蓮大西瓜試吃活動。記者江婉儀／攝影

0403花蓮大地震 北農 西瓜

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