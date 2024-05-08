當年興建大巨蛋迫遷樹木是生是死？北市公園處：沒資料

樹保意識抬頭，台北市議會法規會上午審議台北市行道樹管理維護自治條例，議員關心當年吵得沸沸揚揚的大巨蛋移樹，保活情況如何？但北市公園處說「不記得了」；議員批評之前有議員質詢過，大巨蛋4棵樹移植到北流後死亡，公園處卻沒資料？要求清查後，再補送資料到委員會。

北市行道樹管理維護自治條例在民國100年訂定，已經12年多未修正，隨著時代演變，北市公園處啟動修法，在自治條例新增罰則，並將毀損程度、賠償標準明確化。若違反相關規定，可處1200元、最重5萬元罰款。

公園處表示，過去因施工造成行道樹死亡，依購買樹種、規格賠7倍價格，修法後是依單價，加上種植1年的養活工資和死亡樹木的移除費用做裁罰，會比之前的費用來得高，若是故意，還會加重處罰。

議員顏若芳關心當年興建大巨蛋，移走的樹木，是否有後續追蹤？目前狀況為何？但現場官員一度啞口，她再追問，過這麼多年，都死光了？公園處長藍舒凢也說，都不記得了，知道當年有很多護樹團體關心；議員簡舒培也說，當年路樹從大巨蛋移去哪裡，都不曉得，且之前議員許家蓓也質詢過，指移去北流後，已死了4棵，現在呢？

法規會召集人王欣儀要求，對大巨蛋移樹，移植到哪裡去，補充資料；另外，因工程申請移植樹木，依規定要1年保活，但最後有沒有善盡保活之責？還是只種回1棵「買一棵比養一棵划算」應了解是否有這種情形發生。

另外，議員對自治條例中的罰則有意見，部分條文行為和罰款比例不符，例如廠商施工沒有申報護樹，最輕罰1200元，但攀折或在行道樹上塗寫書刻、釘設掛鉤罰2400元，最重可罰1.2萬元，要求檢討後下周重新送審。