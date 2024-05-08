吳欣岱批公開招標限制蔡瑞月舞蹈社發展 文化局反駁

台灣基進秘書長吳欣岱指台北市文化局依採購法公開招標方式，受限了蔡瑞月舞蹈社發展等批評。為此，文化局強調依法行政，並與台北市蔡瑞月文化基金會合作長達18年，若館所要改為舞蹈實驗教育機構等營運，提出修復再利用計畫，審查通過以後即可辦理，目前並無商業開發的問題。

文化局表示，吳欣岱在個人臉書公開指控國民黨強占古蹟，此為嚴重扭曲，蔡瑞月舞蹈研究社為市有財產，市值高達9億以上，台北市議會已三讀通過「台北市市有財產委託經營管理自治條例」必須依法行政，市府捍衛市民權益。

文化局說，多年來市府感懷蔡瑞月女士的精神，因此對台灣現代舞舞蹈史重要場域的「蔡瑞月舞蹈研究社」，加以保存發揚的初衷從未改變，也與台北市蔡瑞月文化基金會持續合作長達18年，未來仍將繼續秉持相同精神，期待各界以善意監督市政，不使此議題淪為政治口水。

文化局強調，目前這塊土地，並沒有任何區域計畫、都市計畫的變更或者是通盤檢討，即便未來畫設為古蹟保存區，蔡瑞月舞蹈研究社是市有財產，仍應依台北市市有財產委託經營管理自治條例辦理公開甄選。

文化局說，會依循文化資產保存法以保護古蹟為唯一原則，無論古蹟所屬地目為何，不會有任何破壞或開發。

此外，有關吳欣岱指性騷事件的曾姓委員，文化局回應，該案在2022年12月啟動調查並確認成案後，即不再與其有任何關連，且未曾聘請其擔任任何職務或參與任何會議，曾姓教授也因不服此行政處分，目前刻正與文化局進行行政訴訟中。

文化局說，吳欣岱所稱曾姓教授佯裝館所考核委員一事，絕非事實，2022年4月進行委外館所考核時，曾姓教授為本局委託館所輔導的廠商代表，依慣例僅提供參考意見，並不參與考核作業，廠商的意見也不影響考核成績。