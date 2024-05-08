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見證3萬英呎高空的感動 新北天際影展開跑

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
新北市長侯友宜（右五）、長榮航空總經理孫嘉明（左六）上午出席在新北巿政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會。同時邀請藝人簡嫚書（右三）為擔任活動代言，一起見證3萬英呎高空的感動。會中與記錄片導演們合影。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜（右五）、長榮航空總經理孫嘉明（左六）上午出席在新北巿政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會。同時邀請藝人簡嫚書（右三）為擔任活動代言，一起見證3萬英呎高空的感動。會中與記錄片導演們合影。記者黃義書／攝影

新北市長侯友宜長榮航空總經理孫嘉明及新北市新聞局長張愛晶，上午出席在新北市政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會。此天際影展邁入第三年，將在三萬英呎高空的長榮航空的班機展現 「新北市紀錄片獎」的12部入選的新北紀錄片，同時邀請藝人簡嫚書為擔任活動代言，一起見證3萬英呎高空的感動、探索新北紀錄片多樣主題。

新北天際影展，以2個月為1檔期的形式，在長榮航班展現。依序12部精選紀錄片，5月推出徐靖倫導演「誰先說再見」、張弘傑導演「鯨之聲」、游喬婷導演「永順永和」；7月將推出陸孝文導演「孩子們」、張素蓉導演「還能有獵人嗎？」、邱繼亮導演、黎靜如導演「25公斤」；9月上架施佑倫導演、林皓申導演「不排除判決書」、吳柏泓導演「救命人」、陳蔚慈導演「島上的大象」；11月登場的則是林煥文導演「夢想全壘打」、周少強導演 「只是想結婚」及李亦軒導演「共生流浪」。

侯友宜表示，新北市始終秉持多元包容的態度，歡迎來自世界各地的紀實影像參與新北市紀錄片獎，讓世界看見新北市紀錄片獎的優秀作品。

新北市長侯友宜上午出席在新北巿政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會，致詞時表示，新北市始終秉持多元包容的態度，歡迎來自世界各地的紀實影像參與新北市紀錄片獎，讓世界看見新北市紀錄片獎的優秀作品。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午出席在新北巿政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會，致詞時表示，新北市始終秉持多元包容的態度，歡迎來自世界各地的紀實影像參與新北市紀錄片獎，讓世界看見新北市紀錄片獎的優秀作品。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜（右二）、長榮航空總經理孫嘉明（左二）及新北市新聞局長張愛晶（左一），上午出席在新北巿政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會。同時邀請藝人簡嫚書（右一）為擔任活動代言，一起見證3萬英呎高空的感動。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜（右二）、長榮航空總經理孫嘉明（左二）及新北市新聞局長張愛晶（左一），上午出席在新北巿政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會。同時邀請藝人簡嫚書（右一）為擔任活動代言，一起見證3萬英呎高空的感動。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜（右二）、長榮航空總經理孫嘉明（左二）及新北市新聞局長張愛晶（左一），上午出席在新北巿政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會。同時邀請藝人簡嫚書（右一）為擔任活動代言，一起見證3萬英呎高空的感動。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜（右二）、長榮航空總經理孫嘉明（左二）及新北市新聞局長張愛晶（左一），上午出席在新北巿政府舉行的「2024 新北天際影展」記者會。同時邀請藝人簡嫚書（右一）為擔任活動代言，一起見證3萬英呎高空的感動。記者黃義書／攝影

侯友宜 紀錄片 長榮

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