關渡平原不解編...蔣萬安：目前規畫運動公園 盼爭取亞運

關渡平原為北市僅存的大規模平原農業區，市府目前只限建、不徵收，昨天晚上的協調會，有上百民眾參與，有人高舉「解編還我土地」白布條。台北市長蔣萬安今天表示，目前關渡平原還是以運動公園為主要規畫原則，北市府一直持續爭取舉辦國際賽事，未來希望爭取到亞運，會請體育局等相關局處，針對地方的需求做一個整體的規畫及相關期程，只要有具體結果都會清楚對外說明。

民眾黨議員黃瀞瑩昨天出席北投區大度路以南公共設施保留地協調會，黃認為，過去關渡平原民眾多次表達心聲，希望市府訂定短、中、長期計畫，定期向民眾報告進度，而非不斷在原地踏步。

蔣萬安今天出席大同區里長座談，蔣說，昨天地方有開說明會，目前市府也都有做過討論，對於目前關渡平原，還是以運動公園為主要規畫原則，另一方面，北市府一直持續爭取舉辦國際賽事，未來希望爭取到亞運。蔣說，他會請體育局相關局處，針對地方的需求，做一個整體的規畫及相關期程，只要有具體結果都會清楚對外說明。