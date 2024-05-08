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秀朗大橋鋪面更新 5月10日至6月23日機車及行人須改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為提升中和秀朗大橋人行道鋪面品質，新北養工處將於5月10日至6月23日夜間，封閉往中和方向機車道，請機車駕駛改由汽車道通行；往中和方向人行道則會全天封閉，請步行民眾改由對側人行道通行。圖／新北工務局提供
為提升中和秀朗大橋人行道鋪面品質，新北養工處將於5月10日至6月23日夜間，封閉往中和方向機車道，請機車駕駛改由汽車道通行；往中和方向人行道則會全天封閉，請步行民眾改由對側人行道通行。圖／新北工務局提供

秀朗大橋是中和及新店間往來的重要道路，橋上人行道近期磁磚破裂，新北養工處將於5月10日至6月23日分3階段修繕，期間每日夜間10時至翌日清晨6時，將封閉往中和方向機車道，機車駕駛須改由汽車道通行；往中和方向人行道則會全天封閉，民眾須改由對側人行道通行。

養工處指出，橋上既有人行道完工多年，因氣候溫差導致磁磚受熱漲冷縮產生破裂，早期工程多以局部修補使人行道外觀不佳，這次改善工程改採硬度較高之混凝土噴花地坪，取代原本傳統人行道磚，不僅提升行走舒適度亦可以延長使用年限。

養工處說明，秀朗大橋往中和方向人行道鋪面改善工程分3階段，施工期間往中和方向人行道全天封閉，步行民眾請改由對側人行道通行。第1階段，5月10日至6月3日，每日夜間10時至翌日清晨6時，人行道既有鋪面打除及灌漿作業，屆時封閉往中和方向機車道，機車請依義交人員引導改道。第2階段，6月4日至18日，每日夜間10時至翌日清晨6時，人行道鋪面養護，機車可維持原動線通行。第3階段，6月19日至23日，每日夜間10時至翌日清晨6時，鋪面噴花及清潔作業，機車須改道。

養工處提醒，為確保用路人安全，施工期間請遵守現場交維管制措施及義交人員指揮導引通行，如遇雨天或天候不佳將順延，施工期間造成不便敬請用路人見諒。

為提升中和秀朗大橋人行道鋪面品質，新北養工處將於5月10日至6月23日夜間，封閉往中和方向機車道，請機車駕駛改由汽車道通行；往中和方向人行道則會全天封閉，請步行民眾改由對側人行道通行。圖／新北工務局提供
為提升中和秀朗大橋人行道鋪面品質，新北養工處將於5月10日至6月23日夜間，封閉往中和方向機車道，請機車駕駛改由汽車道通行；往中和方向人行道則會全天封閉，請步行民眾改由對側人行道通行。圖／新北工務局提供

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