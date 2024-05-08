新北美術館明年將開展 自治條例內文引爭議民代直言「遺憾」

造價27億元的新北市美術館，目前正進行室內裝修工程，預計明年第一季正式開館，而美術館營運章程「新北市美術館設置自治條例」目前也送議會審議中，新北市議員黃淑君認為新北美術館應該著重培育新北藝術人才及藝術展覽，但自治條例不敢背書直言感到遺憾。文化局對此認為無須於自治條例上做限制，避免外界誤解新北市美術館僅有地方美術館發展想像。

位在新北市鶯歌河濱區域的新北市美術館造價達27億元，2014年開始競圖後、2018年底開始動工，原定2022年完工但受疫情影響等原因多次推遲完工日期，去年在此辦理台灣設計展後，美術館再度封館進行室內裝修，預計明年第一季才能正式開館。

而美術館管理章程「新北市美術館設置自治條例」草案目前也正在議會審議中，新北市議員黃淑君日前在議會質詢新北市文化局長張䕒育，表示自治條例第三條第三款美術館業務範圍美術相關人才之培訓，應該改成著重於新北市境內美術相關人才之培訓，也應著重於展覽典藏新北藝術家的作品。

黃淑君說，既然是新北市美術館， 預算也來自新北市府，當然是要著重發展在地人才，認為自治條例文字應有所表態。 新北市副市長劉和然則表示若於文字上寫明會讓外界覺得新北市府辦美術館只照顧自己，認為文字呈現不該有此疑慮，但實務上會如此進行，表示希望文字內容再予以斟酌。

文化局對此表示，新北市境內藝術家眾多，作為新北第一座美術館，以立基在地、連結國際為精神，除立基在地外，也不僅以地方美術館為限，期能從在地出發能連結國際，成為國際性美術館，以開拓新北市藝術發展視野，並為新北藝術家搭建國際舞台。