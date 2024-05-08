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回家恐要跪鍵盤！母親節將至 蔣萬安爆料太座這3句口頭禪
母親節快到了，台北市長蔣萬安在臉書要網友分享媽媽的口頭禪，就有網友留言敲碗，要「市長爆料太太的口頭禪.....」，蔣萬安今天被問到網友的期待，一開始還是要先說說太太好話，強調太太很溫柔，接著大爆料，現在當市長後，太太的口頭禪是「「怎麼還不回家，都不陪我吃飯，今天晚上顧三寶！」
這個周日就是母親節，蔣萬安在臉書整理台北市幾個景點，要網友帶媽媽去過母親節，並說「『我數到三，三…二…一！』『幾點了還不睡覺？」『吃這個沒營養！』這些話，阿母在講你有沒有在聽？」母親節就要到了，別擔心！台北周末孝親、踏青好去處，他都替大家整理好了。
結果有網友要市長爆料太太的口頭禪，蔣今天上午出席大同區里長座談，媒體也問市長，要不要爆料一下太太的口頭禪？蔣冒著跪鍵盤的風險說，現在都是跪鍵盤了，沒有啦，她(太太)現在口頭禪都是『怎麼還不回家』、『都不陪我吃飯』、『今天晚上顧三寶』！」
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