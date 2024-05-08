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北市2隻巡檢犬執勤時間短 量能低落

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
民眾黨議員陳宥丞提到台北市只有2隻米格魯搜查犬協助檢查「褐根病」，面對北市20萬株樹量能遠遠不足。記者鍾維軒／攝影
民眾黨議員陳宥丞提到台北市只有2隻米格魯搜查犬協助檢查「褐根病」，面對北市20萬株樹量能遠遠不足。記者鍾維軒／攝影

北市公園處管理逾20萬株樹木，但除了透過光達、專業巡檢人員做健檢，判斷是否有褐根病，還會利用米格魯或拉布拉多分辨病樹氣味，找出染疫樹木。目前全國僅4隻米格魯協助健檢，台北市就占了2隻，數量稀少、執勤時間短，檢測量能低落。

議員陳宥丞昨邀請廠商帶著米格魯進議會，當場放了健康盆栽與罹患褐根病的盆栽，示範執勤狀況。陳宥丞指出，台灣目前的專業犬都由屏東科技大學負責訓練，訓練難度相當高。北市2隻米格魯1個月可檢查約1000株樹，平均1天36株，去年透過米格魯的幫助，移除736株染病樹木。

陳宥丞建議，公園處可以和動保處合作，嘗試自行訓練能找出褐根病的米格魯或拉布拉多，讓台北市有專屬的搜查犬，強化樹木健檢量能，而安全評估人手也嚴重不足，對於檢測人員的訓練也需要加強。

北市工務局長黃一平回應，褐根病在外觀上不好判斷，只能靠發黴的痕跡，但也不是很明顯，因此在執行面上，必須先目視找到病徵，之後再連根拔起病樹，下方的土壤也要消毒、燻蒸，避免傳染給其他樹木。

黃一平說，目前褐根病防治交由專業廠商處理，坦言檢測量能不足，除了外包廠商、學術單位，還有工務局內的公務員會巡察，人力還是不夠，所以委託犬隻。目前動保處的動物之家內只有2隻上了年紀的米格魯，恐怕難以訓練、執勤，他承諾會在1個月內和動保處研議與民間團體合作培訓搜查犬，擴大犬隻執勤數量。

健檢 北市 米格魯

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