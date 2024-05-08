北市揪褐根病樹 花大錢仍有盲點

台北市近年有4人被傾倒的路樹砸傷，原因多為樹木罹患褐根病，市府去年花費1769萬元防治，遭質疑花大錢，今年2月仍發生樹倒傷人事件，議員憂心檢測量能不足成為「行人陷阱」，專家建議比照國外培養專業人力，擴大巡檢量能，北市府工務局這個月起試辦光達檢測，也承諾1個月內和動保處研議方案，強化犬隻搜查能量。

公園處統計，2019年至2023年間，有3808株樹患褐根病，2018年至今4人被砸傷。今年2月仁愛路4段人行道上的大榕樹就因傾倒壓到一旁百萬名車，還砸傷路過的82歲老婦人，3月敦化南路2段一棵樹木也無預警折腰。

公園處表示，巡檢人力最早只有16人，目前分成委外與府內人員，各12人，增加到一共24人巡察，再加上2隻米格魯犬協助氣味判斷，1天執勤3小時、約可檢查36株樹。

民眾黨市議員陳宥丞昨指出，台北市路樹9萬多株，公園樹木11萬株，現有人、犬的巡檢量能遠遠不足。

公園處說，今年起將再增加委外巡查人員8人增加巡查頻率；已訂定北市行道樹修剪計畫，這個月防汛期前列出重要路段逐步執行，盼將意外事件降至最低。

此外，這個月在中山北路一段做光達檢測示範區，測試多種方法監測樹木，後續會提出完整報告。中央分隔島、人行道路樹約60株，每3個月監測1次，80天內繳交監測初步成果、200天交出完整報告。

園藝工程隊長林晁嘉指出，光達分為固定式光達是在定點掃描、手持式光達是背在人的身上行走掃描、車載式光達是車輛在移動時做掃描，3種都會試辦，量測樹木形變，監控樹木位移或傾斜程度、樹冠大小等，透過肉眼無法觀察到的外觀變化，再和之前量測做比對，確認樹木是否出現狀況。

台灣都市林健康美化協會副理事長陳鴻楷表示，褐根病在亞熱帶國家較容易發生，除了初期較難辨別，中後期用肉眼就可以發現，日本、美國都有專門培訓相關人才，透過肉眼巡視快篩，發現有問題樹木進一步檢查，也能及早治療，避免傳染或蔓延，台灣雖然有在巡檢但量體仍有限，建議比照培養類似專業人員，有效遏止褐根病。