未達底標仍甲等 新北托嬰中心評鑑漏洞？

新北市托育中心評鑑因疫情去年才完成，新北市議員彭佳芸昨在議會質詢指，有托嬰中心在評鑑三大項目之一的「衛生保健」連底標都沒達到，整體平均成績還是甲等，質疑鑑別度是否具參考價值。

社會局長李美珍回應，評鑑制度除等第也看重向度，會有相關輔導機制。

彭佳芸指出，社會局在網站上公開最新一期托嬰中心評鑑成績，幾乎各中心綜合等第皆為乙等以上，無丙、丁等需要政府強制介入改善情形。

彭也說，市府評鑑托嬰中心主要有行政管理、托育活動、衛生保健三大面向，有評鑑甲等的中心，三大項目分別拿到後標、後標及未達底標，衛生保健未達底標的托育中心綜合成績仍可獲甲，令人匪夷所思，有可能造成家長誤判。

新北市社會局表示，新北托嬰中心每年均有輔導機制，且每3年需參與評鑑，共有優等、甲等、乙等、丙等及丁等5個等級，至於各項指標的前標、均標及底標，是標註托嬰中心得分在眾多公托中心間的排名，可供家長了解托嬰中心的優勢與強項。

社會局也說，只要總分加權達到乙等以上，就是合格可以加入準公托服務的托嬰中心，針對丙等以下的業者，社會局會強化輔導與訪查，直到業者取得乙等。

此次拿到優等的新莊區「親親寶貝托嬰中心」執行長邱金蓮表示，第一次接受評鑑只有拿甲等，公部門對準公共化機構有培力輔導，各家平均水準有大幅提升，個別項目固然要加強，從平均分數來看會比較公平，畢竟各家強項不同。

另，全台兒虐事件頻傳，市議員李倩萍說，新北市各托育中心都已設立監視系統，但居家托育法令未明確規定，台南已宣布免費提供居家保母裝設監視系統，高雄補助每位居家托育人員8000元裝設監視器，盼新北市能跟上腳步。

李美珍表示，新北正朝這方面執行，已在簽核中，鼓勵保母裝設，對孩子及自身都多一層保障。