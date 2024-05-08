三峽新社宅拚完工 民代盼盯緊品質

新北市三峽區國光二期社會住宅規畫921戶，市長侯友宜昨視察工程進度，預計年底完工，明年即可開放民眾申請。議員要求市府盯緊包商施工品質，嚴格驗收，也主張社宅日後應成立管委會，避免外包廠商維管引發糾紛。

三峽國光一、二期有約2.2公頃基地，為新北最大基地的社宅，二期將提供921戶居住單元， 還有非營利幼兒園、托老、托幼、庇護工場 、銀光咖啡廳、集會空間等，基地位置就在即將通車的三鶯線車站旁，通勤便利。

國光二期適用租金分級新制，依民眾所得及是否符合弱勢身分分為4級，市長侯友宜說，新北三峽社宅已有1341戶，生活機能好，國光二期和一期就蓋在捷運三峽站，離學校步行10分鐘以內，社宅有1至3房規格，歡迎民眾移居三峽居住，也強調新北社宅會持續繼續蓋下去，滿足供需。

對於二期即將完工驗收，市議員卓冠廷說，侯友宜任內大型重劃區社宅比率不足，國光二期社宅有近千戶，備受年輕族群期待，工程進行收尾，市府需盯緊包商施工品質嚴格驗收。

議員呂家愷表示，目前已使用的社宅多由城鄉局委外給廠商營運，廠商負責的對象是市府而非住戶，延伸許多居住問題，市府應協助社宅成立管委會，才能有效、快速地解決住戶問題。

城鄉局回應，社宅屬於單一所有權人所有，缺乏成立管委會適用法令，因此新北住都中心過往皆委託物業管理公司進行維運管理；考量大型社宅住戶多，如有住戶代表需要，可透過自治方式推選住戶代表反映意見。