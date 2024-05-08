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熱門書千人搶借 議員促增量採購
據2023年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，全國去年排名前20名熱門書籍，新北書籍量敬陪末座、熱門電子書幾千人等候借閱。議員黃心華質疑「大家要等幾百年？」要求文化局改變採購策略。文化局長張䕒育允諾3周內提檢討報告；新北市圖書館長王錦華說，會再酌量增加紙本熱門書、提高電子書比率。
黃心華說，2023年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告顯示，新北市民到圖書館人次六都第二、館藏利用六都第二，反觀文化局投入市立圖書館資源不足，不僅投入經費倒數第二、館藏建設倒數第一、館舍面積倒數第二，去年排名前20名熱門書籍，採購量是倒數第一。
資料顯示，桃園1.4萬人共用一冊熱門書，共用人數最少，台北2.5萬次之，台中3.3萬、台南4.5萬、高雄4.2萬，新北市卻高達15.6萬人共用一冊熱門書，要求文化局改變採購策略，減少等待時間。
王錦華回應，圖書館一年有4600萬採購書籍費用，63%買實體書，31%買電子書。實體書部分，為讓各區圖書館都有書籍可借閱，通常一次買30本，熱門盡量買到100本。電子書部分，細分為電子資料庫、買斷電子書及計次電子書，買斷電子書價格是一般紙本書10倍，一次最多3個人同時借閱。近年電子書趨勢漸長，會研擬提高電子書比率。
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