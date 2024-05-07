關渡平原開發卡關惹民怨 北市府將成立專案小組

北市僅存大規模平原農業區的關渡平原，市府多年來只限建、不徵收，又欲爭取2038年亞運主辦權，將大度路以南的公保地「運動公園」作為賽事用地，居民不滿權益遭犧牲，向議員黃瀞瑩陳情，今晚協調會超過百人與會，高舉「解編還我土地」白布條，要求市府正視訴求。北市府說，初步檢討仍維持公園使用，將成立專案小組討論相關議題。

市府1993年劃設大度路南側公園逾200公頃，依都市計畫所載，貴水二溪以西包含「景觀公園」、「關渡自然公園」，貴水二溪以東「運動公園」占地90.8公頃，提供北部地區綜合性運動空間，兼為舉辦國際大型體育競賽及奠定運動選手訓練場地，以提升國家的國際運動地位。

然而，大度路以南居民不滿市府劃為公保地，卻超過30年沒徵收。黃瀞瑩今邀集市府副秘書長張溫德、北投區長吳重信、都發局、體育局、公園處等單位，在北投區福星宮舉辦地方協調會，居民高舉白布條向市府陳情，訴求「解編還我土地」。

「運動公園」在地八仙里長黃永清指出，關渡平原50幾年來，每任政府都拿個名目把民眾生命財產卡住，尤其2019年蔡政府宣布基隆河流域土地開發管制解禁，北市社子、新北八里都已經在開發，夾在中間的關渡平原還不能開發，「是要把我們淹死哦？」

黃永清說，若北市府沒錢徵收景觀公園、運動公園，就應還地於民，若市府要作為亞運場館也可，但要提出整體計畫。

福興里位在洲美平原，關注兩平原開發的里長蔡柳池直言，市府雖稱爭取2038年亞運主辦權，今年才2024年，大嘆遙遙無期，「有點在糊弄我們，也不知道有沒有辦法拿到」，既然還沒用到這塊地，是否可先解編還給地主，或爭取到再來談？下月19日「市長與里長有約」，在地里長會提案關渡平原開發案，盼整體開發能儘早規劃。

黃瀞瑩說，大度路以南的景觀公園，市府徵收土地估需408億元，以東的運動公園則約500億元。亞運2030年就會確定主辦國，北市若能爭取到，8年得要逐年編列預算、解編土地、蓋場館等規劃，都需及早準備。歷任市長各有想法，但30年來卻沒解編或相關作為，蔣市府若真要作為場館，一定要提供居民明確方向。