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慶祝母親節 貢寮守望相助協會邀長者辦桌吃好料

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區守望相助協會舉行慶祝母親節活動，長者上桌吃好料，讓媽媽們度過一個難忘的母親節。圖／觀天下有線電視提供
貢寮區守望相助協會舉行慶祝母親節活動，長者上桌吃好料，讓媽媽們度過一個難忘的母親節。圖／觀天下有線電視提供

為慶祝母親節新北貢寮區守望相助協會於今(7)日在關懷據點舉行慶祝活動，據點二十多位長者，在熱鬧活動帶領下，包括豐珠中學合唱，動健康熱身操，讓長者各個都是笑容滿面，理事長吳勝福更是辦桌邀請據點長者上桌吃好料，讓媽媽們度過一個難忘的母親節。

豐珠中學學生悠揚的歌聲，幾首膾炙人口的老歌，英文歌，都令貢寮守望相助協會關懷據點的長者聽得如癡如醉，唱完後學生再送上康乃馨，讓長者提前感受到母親節過節氣氛，今天的關懷據點既溫馨又熱鬧，讓長者都好開心。

貢寮區守望相助協會理事長吳勝福說，關懷據點目前有二十位長者，大多以女性居多，因此在母親節前夕，特別安排一連串表演活動還有養生操讓長者有不一樣的體驗，中午更準備辦桌讓長者吃好料，希望大家都要健健康康的過每一天。

貢寮區區長柯建輝今日也到場跟長者同樂，並表示，守望相助協會成立的關懷據點，目前有二十位長者，據點每天都有活動，讓長者在據點除了交到好朋友，更學到很多技能，讓偏鄉地區的長者走出家門到據點不無聊。

新北 母親節 貢寮 辦桌

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