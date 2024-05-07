淡水油車里口袋公園翻新 讓里民賞河景動健康

新北市淡水區位於中正路一段，22巷旁，有一處公園綠帶，過去這裡的體健設施老舊破損，因此在里長唐儷樺及市議員陳偉杰爭取之下，透過淡水區公所進行改善工程，將這裡的設施全都換新，增加休憩座椅以及舒適的地坪，讓民眾一邊活絡筋骨，一邊觀賞淡水河美景。

油車里長唐儷樺表示，過去這一座設施老舊破損，居民使用起來也不安全，因此透過市議員陳偉杰的經費爭取，也感謝區公所的努力，一塊小小的區域打造成精美的口袋公園。

新北市議員陳偉杰表示，這一座油車公園，因年限久遠設備已變得老舊、整體的步道也不一致，加上沒有座椅供人休憩，使用上非常不方便，在改善後將整個公園做通盤性的整體規劃，換新地墊、整地，讓民眾使用時更加舒適，有更好的空間休息，就算是散步也能有更棒的視覺感受。

淡水區長巫宗仁表示，公園前方可遠眺觀音山及淡水河岸美麗的風景，是一個運動休閒的好所在，因既有體健設施已老舊鏽蝕影響民眾使用安全，針對舊有體健設施辦理更換，包括重新打造步道、座椅，也更新了4座體健設施，以提供不同部位的伸展活動，同時並改善地坪環境及美化周邊植栽環境，另在公園內設置休憩座椅，可讓運動後的民眾休息使用，也可讓一般民眾坐著觀賞河岸風景，後續公所除持續推動改善更新轄內體建設施，並提供民眾更好更完善及更多元的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。