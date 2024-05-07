萬里托老中心歡慶母親節 長輩戴手作頭飾熱舞表演

萬里區的公共托老中心為了歡慶母親節活動，長輩們練習舞蹈表演，並且為了在舞台上展現最完美的造型，特別與在地繡球花業者合作，應用永生花材料包製作了漂亮的髮箍頭飾，在活動舉辦的這一天，除了自己戴上，也為嘉賓們戴上，與大家同樂。

介惠基金會主任彭銘助說，由介惠基金會辦理的公共托老中心在金山、萬里地區已經邁入第八年，每一天都帶著長輩學習不同的課程，也參與多元的活動，而長輩在托老中心裡不只是有了日常生活的好去處，結交到一群好朋友，更加也得到很多的學習與進步，延緩了老化的速度。

萬里區長黃雱勉表示，母親節活動的這天，很開心能與長輩們的好鄰居幼兒園園長、消防分隊小隊長與社區理事長一起來陪伴長輩活動並獻上母親節祝福，也希望長輩在公共托老中心裡的每一天都像過節一樣充滿歡笑與活力。