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花蓮農產品運輸受影響 新北果菜公司明辦銷售會助農民

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北果菜市場5月8日發起花蓮西瓜團購活動，也會舉辦「振興花蓮農特產品展售會」，邀請民眾支持花蓮在地農特產。圖／新北果菜公司提供
新北果菜市場5月8日發起花蓮西瓜團購活動，也會舉辦「振興花蓮農特產品展售會」，邀請民眾支持花蓮在地農特產。圖／新北果菜公司提供

4月3日花蓮發生規模7.2強震，造成聯外蘇花公路中斷及多處橋梁封閉，蔬果運輸成本遽增，銷售量受到衝擊。為協助花蓮農民，新北果菜市場將於5月8日發起花蓮西瓜團購活動，也會舉辦「振興花蓮農特產品展售會」，邀請民眾支持花蓮在地農特產。

花蓮盛產龍鬚菜及大西瓜正值盛產期，現因蘇花公路修復，初估需3至4個月，蔬果運輸須繞行才能送到北部各大市場，生鮮蔬果品質易受影響，增加的交通時間和成本影響花蓮農民生計。

果菜公司表示，北北基桃市為農產品最大消費地，為協助花蓮推廣農產品，將於5月8日在板橋遠東百貨舉辦「振興花蓮農特產品展售會」，現場除了花蓮西瓜試吃外，還邀集花蓮各地區農會展售農特產品，將花蓮優質農特產品介紹給大家。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，最近適逢花蓮大西瓜盛產，正是享受花蓮大西瓜沙脆甜滋味的時候，花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮縣的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤品質全台第一，新北果菜發起「人手一瓜，讓愛回家」花蓮西瓜團購活動，依據西瓜大小分為2種訂購規格，歡迎大家洽詢新北果菜訂購；用愛相挺花蓮，每一張訂購單都是對花蓮農民的加油及鼓勵。

果菜公司表示，民眾想參加「人手一瓜，讓愛回家」花蓮西瓜團購活動，可購買28至30台斤的花蓮大西瓜一顆750元，或是買20至23台斤的西瓜，一顆495元，可洽訂購專線：02-8965-1000，分機133周先生。

新北 花蓮 西瓜

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