議員質疑校舍改建納社福設施 北市教育局：性質接近優先

0403大地震後不少學校出現災損，被鑑定為海砂屋的南港區誠正國中也有災損，市長蔣萬安要求改建期程提前一年，教育局表示，規畫明年動工，預計2027年學生可搬進新校舍。但該校有參與EOD計畫（市有建物及用地整合運用導向之都市發展），議員憂社福機構與校園空間擺在一起恐衍生問題，教育局回應，已修正評估標準，會將對校園影響降到最低。

教育局今赴議會教育委員會針對高齡、老舊校舍改建EOD計畫專案報告，局長湯志民表示，從2024到2030年推動校舍改建有30案，部分校園有參與一些社福設施參建，如長照機構、社宅、關懷據點、托嬰托幼中心、停車場等，其中有較多社福參建的包含忠義國小、大同國小、誠正國中等。

針對南港區誠正國中在0403大地震後也出現災損，蔣萬安拍板提前一年動工，湯志民說，工期已加速預計明年可動工，相關因應作為包含教室調整等也研擬配套措施。工程科長黃一正補充，工程將分兩階段，先拆除其中3棟樓建新大樓，預計2027年完工取得使照，就可將學生移置到新校舍，再拆除剩餘大樓及復原操場。

議員吳世正說，柯文哲一上任就喊出要蓋5萬戶社宅，但因找不到空地，將腦筋動到校園，認為校園有空地、少子化，將很多社福設施放進來，「這是一個大外行」，教育與社福性質、功能都不同，吳舉例，長照機構長者可能需要安靜空間若與校園放在一起，學生每50分鐘就會下課喧騰，問題就會產生。

議員李芳儒也說，學校改建有一定時間，若加入社福設施改建工期又會拉更長，兩者互相干擾，等到改建完成「學生都跑光了」，以誠正國中來實驗，未來有社宅、長照機構等聚集，家長能否放心讓孩子在這樣環境念書。

湯志民回應，除已拍板既定政策外，目前已修正評估標準，要餘裕校地大於1000平方公尺或改建總樓地板面積大於1萬5000平方公尺，才會讓別的局處提出參建需求，且以與校園性質相近設施優先，如托嬰、托育機構。若規畫日照、長照等性質與校園生活作息不同設施，會安排在校園角落並設獨立動線，把對校園影響可能降到最低，以教學為首要任務。