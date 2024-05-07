三峽國光二期社宅年底完工 民代盼成立管委會解決住戶問題
位在新北市三峽的國光二期社會住宅可提供921戶供民眾申請居住，新北市長侯友宜今視察工程進度，預計年底完工後，明年即可開放民眾申請。議員卓冠廷盼市府盯緊包商施工品質，必須要嚴格驗收。呂家愷表示，希望社宅日後能成立管委會，避免外包廠商維管引發糾紛。
三峽國光一、二期共 約2.2公頃基地，為新北最大基地之社會住宅，二期將提供921戶居住單元， 並非營利幼兒園、托老、托幼、庇護工場 、銀光咖啡廳、集會空間等，基地位置就在即將通車的三鶯線車站旁，通勤相當便利。
國光二期適用租金分級新制，依民眾所得及是否符合弱勢身分而訂分為4階，市長侯友宜市長表示，社宅在三峽已蓋1341戶，生活機能都非常好，國光二期和一期就蓋在三峽站，離周遭學校步行10分鐘以內，社宅有1、2、3房型，歡迎民眾到三峽居住，新北市社宅是會不斷繼續蓋下去。
對於二期即將完工驗收，新北市議員卓冠廷表示侯友宜任內大型重劃區社宅比例不足，二期社宅可供千戶社宅，是三鶯區年輕人期待建設，現在工程進行收尾市府需盯緊包商施工品質嚴格驗收，別像台北市前市長柯文哲任內多個社宅品質堪慮。
議員呂家愷則表示，目前已使用的社宅多是由城鄉局委外給廠商營運，因為廠商負責的對象是市府而非住戶，導致延伸許多居住問題，市府應將社宅改成立管委會，由住戶自行解決社區的問題，才能有效、快速地解決住戶問題。
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