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大台北告別颱風黃泥水 翡翠原水管6月完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議會財政委員會視察工程。記者邱書昱／攝影
台北市議會財政委員會視察工程。記者邱書昱／攝影

為了避免極端氣候及颱風影響翡翠水庫水質，台北自來水事業處耗資近25億元、施工5年進行的「翡翠水庫原水管工程」將於今年6月完工，台北市議會財政委員會今到現場聽取工程簡報進度，同時也搭船視察水庫集水區。北水處也說，本周將完成攔河堰下游所有工程，屆時能達到穩定提供優良水質目標。

「翡翠水庫原水管工程」從2019年動工，預計今年6月完工。隧道全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺。自來水事業處工程總隊工務所主任謝澤楨介紹，取水口於水庫下游河道的半半施工，第一階段於2023年3月完工，第二階段的圍堰新建左岸攔河堰、護坦及護岸則於本周完成。

出席視察的北市議員林世宗、簡舒培、張志豪分別詢問原水管取水的時機，平時原水管內是否儲水，如此會不會影響水質等。北水處長范煥英說明，不管颱風或強降雨，只要南勢溪濁度達到1000、2000度便會啟動，如此能避免後續水質處理的費用。

范煥英也說，原水管是以高低差方式取水，因此平時水管內不會有儲水的狀況，自然不會影響水質。完工屆時取水量可達每日270萬噸，已制定相關通水SOP，只要偵測到水質有混濁時，就會啟動排砂道，將水直接引導到原水管。

北水處說，完工後能夠因應氣候變遷，強化供水韌性，水質穩定可以降低民眾及產業用水，經濟效益達60億元，也能夠跨區支援供水，紓解北台灣水資源調度壓力，最重要是完成完善原水備援，提升大台北地區600萬人的用水保障。

5月正值枯水期，台北翡翠水庫管理局長林裕益指了集水區周遭裸露出來的岩石，目前距離滿水位還有15公尺，而水庫以「蓄清排渾」技術，因此蟬聯12年最優良的水質，未來也計畫「邊坡管理」透過編碼方式，替具有高風險、潛在滑落的石塊健檢，同時也包含水面下的邊坡預警。

翡翠水庫集水區旁邊裸露的岩石。記者邱書昱／攝影
翡翠水庫集水區旁邊裸露的岩石。記者邱書昱／攝影
排砂道。記者邱書昱／攝影
排砂道。記者邱書昱／攝影

水質 翡翠水庫 颱風

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