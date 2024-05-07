六都第一 蔣萬安：北市國中男生9月起可接種HPV疫苗

台北市率全國之先，開放讓國中青少年男性也可以免費施打HPV疫苗。台北市長蔣萬安上午宣布從今年9月1日起，除持續提供國中女生公費HPV疫苗接種，並擴大提供設籍或就學於台北市112年度入學國中男生免費接種疫苗，預計1萬名國中男生受惠。

蔣萬安上午出席北市擴大國中男生公費九價HPV疫苗接種政策啟動記者會受訪指出，北市之前已經讓國中女生施打有一段時間，因為根據WHO的建議，認為不只是青少年女性，包括青少年男生也應過要施打HPV，對於包擴防止敢染或是後續衍生的癌症預防都有很大的幫助。

蔣萬安說，這次台北市增加1600萬的預算，預計有1萬名國中男生會受惠，預計施打比例可以到7成，也會持續透過校園巡迴、課程講座以及結合聯醫或醫療院所推廣，希望國中男生都可以施打HPV疫苗。

北市衛生局指出，世界衛生組織（WHO）倡議90%女性於15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象。據醫學研究指出，不分性別，一生被HPV感染機率高達80%，持續感染HPV不僅導致女性子宮頸癌、陰道癌，在男性亦可能衍生頭頸癌、肛門癌等癌症。

台大學醫學院附設醫院副院長婁培人表示，因病毒特性男性受感染後較難清除病毒，女性尚可由子宮頸抹片檢查，早期發現治療，惟男性無常規檢查不易發現；而最有效的預防感染方式是接種HPV疫苗，在青少年階段是接種黃金期可達最大保護效果。

北市衛生局長陳彥元說，衛生局從5月起媒合專業講師巡迴國中校園，進行疫苗預防接種重要性與疫苗安全性教育課程；並結合校園親生溝通管道，提供家長疫苗手冊與接種同意書，經家長與學生簽署後，由校園設站服務醫師提供健康評估及協助疫苗接種；因故無法在校接種學生，可持「補接種通知單」至北市113家醫療院所HPV疫苗特約醫療院所預約補接種服務。

接種資格分別是一、接種時設籍於台北市的99年9月2日至100年9月1日出生男生。二、本國籍且接種時學籍為台北市112年入學國中男生。三、非本國籍惟父母一方具本國籍，於接種時學籍為北市112年入學國中男生，需向台北市政府衛生局申請資格認定後，使得提供疫苗接種服務。