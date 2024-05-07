兒虐事件頻傳 新北議員李倩萍籲普及居家保母監視設備

全台兒虐事件頻傳，民進黨新北市議員李倩萍今天在議會質詢時指出，新北市各托育中心都已設立監視系統，但居家托育法令未明確規定，台南已宣布免費提供居家保母裝設監視系統，高雄補助每位居家托育人員8000元裝設監視器，盼新北市府跟上腳步。新北市社會局長李美珍表示，新北正朝這方面執行，已在簽核中，希望鼓勵保母來做，對孩子跟自己都是保障。

李倩萍指出，台南市府宣布免費提供居家保母裝設監視系統，且提供到府服務，以托育專業來決定裝設的地點以及角度，高雄市府則是每位居家托育人員補助8000元，讓每個居家托育空間都裝設4支監視器。

李倩萍說，其他縣市得免費提供或者專款專用，新北市僅提供每位居家托育人員5000元，而且還要和其他教具、玩具或者嬰幼兒托育設備共用，對比之下十分不足，應該立刻加碼改進，提升居家托育人員裝設監視系統的比例，才能更讓家長放心。

李倩萍也說，目前訪視人員與社工不像警察配有工作記錄器，她也建議市府應該協助訪視社工人員全程紀錄訪視情況，且如果是經驗不足的社工，把影像帶回其他資深社工也能透過影片了解案主情形，比看照片更能及早發現問題。

李倩萍也說，新北市政府每年花費超過一億委託民間辦理居家托育服務中心，除了7年前就曾發現居家托育服務中心媒合保母效率極差之外，這麼多年下來對於居家托育安全以及品質的提升上，許多家長也表示感受不到任何改善。

李倩萍也說，也曾發生有些居服人員拿著過期的居服證四處接案，市府應該提供相關的查詢系統，讓家長可以上網了解雇用的人員是否是合法人員。

李美珍表示，居家保母裝設監視系統目前已經準備要做，至於社工配備秘錄器等，先前中央有找地方討論，適不適合放會再與中央詳談。