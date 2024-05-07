大甲中山公園遊具老舊惹怨 民代爭中央、地方預算改善

台中大甲中山公園位於婦女館後方，為地方孩童遊玩、民眾活動主要區域，但公園遊具、設施老舊，民眾多有抱怨，立委蔡其昌今率國土署會勘，共需543萬經費改善，將由中央補助350萬元、中市府193萬經費；蔡表示，盼讓偏鄉的孩子也能享受政府的資源與照顧，有個嶄新、好玩的公園。

蔡其昌說，中山公園周邊還有婦女館等其他文教設施，會前來遊玩的孩子相當多，因此經常收到里長及許多民眾反應公園遊具老舊、單調等狀況，此次爭取總經費543萬元經費，由中央補助350萬、地方負擔193萬經費，將進行兒童遊戲場整建、改善與增設共融遊具。

內政部國土管理署副組長趙啟宏指出，中央補助350萬元經費進行改善及設施增設，期盼給孩子們更安全好玩的遊具設施。

蔡其昌也提到，他從中央爭取內政部編列10億元專案預算，協助全台公園、兒童遊戲場的老舊危險設施，進行改善與增設，希望讓孩童們有安全、好玩的兒童遊戲場可以玩，且遊具要具共融性、多元性、啟發性，滿足每一個孩子的遊玩需求，也促進孩子們各方面發展。

市議員施志昌說，中山公園除了是大甲重要的公園以外，也位於大甲婦女館的後方，時常舉辦長輩及親子的活動等等，若後方有完整的共融公園，相信會吸引更多鄉親使用，盼工程能夠早日完工。