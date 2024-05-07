新北高齡道安列重點…A1死亡卻年增 4個月內16人亡

新北市老年人口統計目前共73萬9468人，占總人口數18.3%，各局處持續高齡者交通安全宣導計畫，75歲以上高齡換照或自願繳回註銷辦理率雖達90.11%。不過，警方統計，今年至上月15日涉高齡者A1事故發生17件，其中高齡者16人死，較去年同期增加2件、5人；肇因以未依規定讓車及左轉彎未依規定居多。

侯友宜今早主持道安會報，表示新北市去年高齡無照駕駛事故死亡為9人，比往年增加，針對高齡者相關仍要去思考如何更有效防治事故發生；至於高齡安全宣導還會持續來做，再麻煩各單位及顧問提出好的意見。

社會局今報告高齡無照駕駛宣導策略與執行，其中包括運用調查問卷了解高齡者生活習慣，依照需求宣導；運用路老師、社區道安守護員、社區道安推廣員等三層級宣導；跨領域合作，以體驗式教育課程，增加長輩參與意願。社會局表示，宣導滿意程度達9成以上。

北區監理所表示，自2017年起累計至今年3月為止，新北高齢駕照整體辦理率達90.11%，自願繳回人數約占整體辦理人數之21.68%。將持續積極鼓勵沒有駕駛需求，及身體狀態不適宜駕駛車輛的高齡者辦理自願繳回註銷駕照。

不過，警察局依轄區特性於高齡者活動區域及時間，如晨間及傍晚、公園及市場等時地編排勤務防制事故，加強執法。經統計，今年4月15日涉高齡者A1（當場或24小時內死亡）事故發生17件，其中高齡者16人死，較去年同期15件、11人死還多。

會中，道安顧問建議，交通安全訓練問卷別都只問一般法令問題，應要問危險意識提升的問題，測驗長輩反應是否正確；而北區所駕照繳回高齡者行政區分布也該去統計，歷年偏遠地區長輩繳回意願偏低。