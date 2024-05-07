快訊

KID嗨喊「我有女鵝了」公開2胎性別 寶寶美麗小名也曝光

感謝阿信推爆！高雄烤饅頭店霸氣宣布「送飲料」 老闆：送到倒店那天

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

北市果菜魚類市場改建案 藍營議員批官商勾結

中央社／ 台北7日電

柯市府爭議案不斷，藍營北市議員今指出，柯市府減項發包第一果菜、魚類批發市場改建案給中華工程，再逼議會追加新台幣49億元支付，直批官商勾結綁標，將向監察院和北檢告發。

國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒及楊植斗今天到萬華區會勘第一果菜及魚類批發市場改建案並召開記者會，直指此為前台北市長柯文哲為中華工程綁標的第4個弊案，而前中華工程公司董事長就是威京集團主席沈慶京。

鍾小平指出，此標案當初數度流標，直到第4次才讓中華工程以低於正常標價格的125億元得標，之後採取2棟建物分別減層方式興建，農一（蔬菜水果）建物「6層樓只蓋5層」、漁產建物「8層樓也只蓋5層」，並逼迫台北市議會於今年初通過49億元追加預算，讓中華工程得以興建完成。

他直批，這就是官商勾結綁標，又是柯文哲、又是中華工程和沈慶京，他們又苟合在一起，巧立名目創造大型工程標案，再用2階段爛尾樓手法綁標，根本是吃定市議會和現任市長蔣萬安。

楊植斗也表示，依照柯市府的SOP（標準作業程序）流程，若工程一直流標就要檢討作法。首先，看能否改用較便宜的材料，以符合在預算內執行和符合原標案條件；其次，就是採漁果市場現正執行的減項發包方式，將漁果市場原先的6層樓和8層樓2棟建物，減成後來都變成5層樓建物。

根據減項發包SOP規定，楊植斗說，所減項目要「另籌預算再行發包」或「變更契約」，也就是要直接用「5層樓+5層樓」的規格完工，但柯文哲卻用後續擴充方式，讓中華工程先取得標案，後續再慢慢追加預算支付，根本是違反SOP程序。

楊植斗批評，沽名釣譽的柯文哲為彰顯還債功力而一再刪減北市各大工程預算，導致流標情況層出不窮，卻將追加預算的黑鍋留給蔣萬安扛，不但是省小錢花大錢，且拿刀叉吃人肉、還吸人民的血。

林杏兒認為，柯文哲任內為搶拚政績，而不顧執行後果，任內未追加預算，很明顯是做給中華工程，就連台北市副市長林奕華對此案也深感無奈，但也只能拜託議員們通過此案追加預算，否則將成百億元的爛尾樓，直呼「蔣市府被綁架，一直在幫柯市府收爛攤子」。

鍾小平最後表示，此案除要求台北市政風處展開調查外；3人明早也將到監察院要求監委糾舉、彈劾此案，並送公務員懲戒委員會；9日上午還會到台北地檢署告發柯文哲、沈慶京等人圖利，懲戒和杜絕官商勾結情事。

柯文哲 楊植斗

延伸閱讀

北市魚果市場改建再爆弊案？藍議員批柯文哲與建商苟合

鍾小平指魚果市場官商勾結 民眾黨：滿肚壞水政治小丑

又是暖化惹禍？ 60年來近7成5魚類體型變小

影／防京華城案公文外流給「某政黨」 議員索資將附浮水印

相關新聞

影／率六都之先 北市國中男生明年免費打HPV疫苗

衛福部國健署2018年起推動國中女生公費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，北市率6都之先，台北市長蔣萬安今天在記者會宣布，...

三鶯交流道塞爆盼樹林增南下入口 當地里長堅決反對

新北市三鶯交流道負擔當地約20萬人通勤使用，由於入口設計平面道路雙向皆可進入，尖峰時段車輛經常回堵至平面，議員蘇泓欽今向...

新北高齡道安列重點…A1死亡卻年增 4個月內16人亡

新北市老年人口統計目前共73萬9468人，占總人口數18.3%，各局處持續高齡者交通安全宣導計畫，75歲以上高齡換照或自...

影／蘆洲南北側案議題 侯友宜：三蘆民眾願望 開發勢在必行

蘆洲南北側專案通盤檢討審查最近造成熱議，今天新北市長侯友宜前往三峽社會住宅工程，受訪表示蘆南蘆北的開發勢在必行。

新北寵物公園尚缺自來水源 永和綠寶石先設水龍頭

新北也不少高灘地是熱門休憩點，也是寵物放電好去處，不過有些場地還未有自來水源不便民眾及寵物沖洗或飲水。新北高灘處近期於永...

熱門書難借挨批！新北15.6萬人共用一本、千人排電子書

據2023年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，全國去年排名前20名熱門書籍，新北書籍量敬陪末座、熱門電子書幾千人等候借閱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。