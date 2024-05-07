北市果菜魚類市場改建案 藍營議員批官商勾結

柯市府爭議案不斷，藍營北市議員今指出，柯市府減項發包第一果菜、魚類批發市場改建案給中華工程，再逼議會追加新台幣49億元支付，直批官商勾結綁標，將向監察院和北檢告發。

國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒及楊植斗今天到萬華區會勘第一果菜及魚類批發市場改建案並召開記者會，直指此為前台北市長柯文哲為中華工程綁標的第4個弊案，而前中華工程公司董事長就是威京集團主席沈慶京。

鍾小平指出，此標案當初數度流標，直到第4次才讓中華工程以低於正常標價格的125億元得標，之後採取2棟建物分別減層方式興建，農一（蔬菜水果）建物「6層樓只蓋5層」、漁產建物「8層樓也只蓋5層」，並逼迫台北市議會於今年初通過49億元追加預算，讓中華工程得以興建完成。

他直批，這就是官商勾結綁標，又是柯文哲、又是中華工程和沈慶京，他們又苟合在一起，巧立名目創造大型工程標案，再用2階段爛尾樓手法綁標，根本是吃定市議會和現任市長蔣萬安。

楊植斗也表示，依照柯市府的SOP（標準作業程序）流程，若工程一直流標就要檢討作法。首先，看能否改用較便宜的材料，以符合在預算內執行和符合原標案條件；其次，就是採漁果市場現正執行的減項發包方式，將漁果市場原先的6層樓和8層樓2棟建物，減成後來都變成5層樓建物。

根據減項發包SOP規定，楊植斗說，所減項目要「另籌預算再行發包」或「變更契約」，也就是要直接用「5層樓+5層樓」的規格完工，但柯文哲卻用後續擴充方式，讓中華工程先取得標案，後續再慢慢追加預算支付，根本是違反SOP程序。

楊植斗批評，沽名釣譽的柯文哲為彰顯還債功力而一再刪減北市各大工程預算，導致流標情況層出不窮，卻將追加預算的黑鍋留給蔣萬安扛，不但是省小錢花大錢，且拿刀叉吃人肉、還吸人民的血。

林杏兒認為，柯文哲任內為搶拚政績，而不顧執行後果，任內未追加預算，很明顯是做給中華工程，就連台北市副市長林奕華對此案也深感無奈，但也只能拜託議員們通過此案追加預算，否則將成百億元的爛尾樓，直呼「蔣市府被綁架，一直在幫柯市府收爛攤子」。

鍾小平最後表示，此案除要求台北市政風處展開調查外；3人明早也將到監察院要求監委糾舉、彈劾此案，並送公務員懲戒委員會；9日上午還會到台北地檢署告發柯文哲、沈慶京等人圖利，懲戒和杜絕官商勾結情事。