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新北113年前3.5個月車禍死亡 高齡者最多計15人

中央社／ 新北7日電

新北市道安會報今天指出，新北市今年至4月15日止，死亡車禍以高齡者最多、共計15人，新北市社會局對於高齡者的道安宣導數據偏低，社會局應加強高齡者對於號誌、路權的認知。

新北市道安會報今天在市府9樓災害應變中心舉行，會中報告，統計今年1月1日至4月15日死亡車禍中，死亡人數為46人，年齡以65歲以上15人最多、45歲至54歲9人居次，高齡族群仍為今年防制事故的重點對象。

執法小組報告指出，高齡者無照駕駛違規，以偏區的雙溪、金山、石碇區居多。死亡車禍中，以機車族肇事23件、占51%最多，肇因以未保持安全距離及自撞自摔居多。根據分析，以淡水警分局、土城警分局轄區發生案件居多。

依交通部路政及道安司統計，今年1至3月新北市運用「路老師」宣講1次200人次，但台北市為57場逾1萬5000人次、桃園市為19場逾3200人次、高雄市為76場逾2600人次。

會中，道安會報顧問表示，許多高齡者沒有考駕照的因素是不認識字、不會使用電腦，加上路況與高齡者早年騎機車時更複雜，許多長輩反映不清楚各種閃黃燈、閃紅燈的意義。

顧問認為，道安宣導要找到目標族群，針對高齡者的生活習慣、需求與認知，提供宣講內容才會有效果，尤其高齡者接受資訊來源多是收看電視及「LINE社群」。

會議決議，社會局除應多運用「路老師」針對高齡族群宣講外，也應運用其它宣導方式加強辦理。

新北市府指出，「路老師」是向高齡者宣講道路交通安全知識的老師，主要是交通部考量高齡者交通事故的死亡風險，為各年齡層之冠，且發生事故時的傷害程度也較嚴重，民國100年起開辦宣講計畫，以改善高齡者的交通安全。

交通事故 高齡者

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