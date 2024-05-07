影／蘆洲南北側案議題 侯友宜：三蘆民眾願望 開發勢在必行

蘆洲南北側專案通盤檢討審查最近造成熱議，今天新北市長侯友宜前往三峽社會住宅工程，受訪表示蘆南蘆北的開發勢在必行。

新北市長侯友宜今天前往三峽視察國光二期社會住宅新建統包工程，聯訪時問到蘆洲南北側專案通盤檢討審查，民進黨立委林淑芬指問題出在新北市。對此侯友宜表示蘆南蘆北的開發案從上任以來經過多年的推動，已經是三重蘆洲居民的願望，尤其規畫了迎新未來城讓整個三蘆地區翻轉，過程中跟中央就不同層面一起面對，前一段時間跟內政部長林右昌就這個議題進行充分的溝通，也組成專案小組，大家都希望蘆南蘆北的開發順利通過，大家期待讓三蘆地區有第二行政中心、三重圖書總館等，蘆南蘆北的開發勢在必行。