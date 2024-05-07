快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

影／蘆洲南北側案議題 侯友宜：三蘆民眾願望 開發勢在必行

攝影中心／ 記者季相儒／ 新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今天前往三峽視察國光二期社會住宅新建統包工程。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜（中）今天前往三峽視察國光二期社會住宅新建統包工程。記者季相儒／攝影

蘆洲南北側專案通盤檢討審查最近造成熱議，今天新北市長侯友宜前往三峽社會住宅工程，受訪表示蘆南蘆北的開發勢在必行。

新北市長侯友宜今天前往三峽視察國光二期社會住宅新建統包工程，聯訪時問到蘆洲南北側專案通盤檢討審查，民進黨立委林淑芬指問題出在新北市。對此侯友宜表示蘆南蘆北的開發案從上任以來經過多年的推動，已經是三重蘆洲居民的願望，尤其規畫了迎新未來城讓整個三蘆地區翻轉，過程中跟中央就不同層面一起面對，前一段時間跟內政部長林右昌就這個議題進行充分的溝通，也組成專案小組，大家都希望蘆南蘆北的開發順利通過，大家期待讓三蘆地區有第二行政中心、三重圖書總館等，蘆南蘆北的開發勢在必行。

另外被問到日前警察局公關室主任黃碩傑說要找人處理議員馬見，市府怎麼處理？侯友宜強調同仁在對外公開發言如有不當之處，警察局就會去查處，該處分就處分，面對所有的議員，都要給予應有的尊重，同仁的言行舉止一定要有分寸，府會關係一定要更和諧。

新北市長侯友宜（後排中）今天前往三峽視察國光二期社會住宅新建統包工程，和里長及議員大合影。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜（後排中）今天前往三峽視察國光二期社會住宅新建統包工程，和里長及議員大合影。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜今天表示蘆南蘆北的開發案從上任以來經過多年的推動，已經是三重蘆洲居民的願望，尤其規劃了迎新未來城讓整個三蘆地區翻轉，蘆南蘆北的開發勢在必行。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜今天表示蘆南蘆北的開發案從上任以來經過多年的推動，已經是三重蘆洲居民的願望，尤其規劃了迎新未來城讓整個三蘆地區翻轉，蘆南蘆北的開發勢在必行。記者季相儒／攝影

三重 侯友宜

延伸閱讀

內閣換血藍憂新北15案卡關 劉和然：把握時間溝通

影／預防腸病毒及登革熱肆虐 侯友宜籲勤洗手保持環境整潔

國小幼園腸病毒破4千例 侯友宜：板橋、中和列高風險區

國昌學侯／布局2026 黃國昌高度「尊侯」 大讚侯友宜城市治理值得學習

相關新聞

影／率六都之先 北市國中男生明年免費打HPV疫苗

衛福部國健署2018年起推動國中女生公費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，北市率6都之先，台北市長蔣萬安今天在記者會宣布，...

熱門書難借挨批！新北15.6萬人共用一本、千人排電子書

據2023年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，全國去年排名前20名熱門書籍，新北書籍量敬陪末座、熱門電子書幾千人等候借閱...

影／蘆洲南北側案議題 侯友宜：三蘆民眾願望 開發勢在必行

蘆洲南北側專案通盤檢討審查最近造成熱議，今天新北市長侯友宜前往三峽社會住宅工程，受訪表示蘆南蘆北的開發勢在必行。

新北寵物公園尚缺自來水源 永和綠寶石先設水龍頭

新北也不少高灘地是熱門休憩點，也是寵物放電好去處，不過有些場地還未有自來水源不便民眾及寵物沖洗或飲水。新北高灘處近期於永...

東北角迎旅遊旺季 新北推薦瑞芳海岸線看奇岩、吃海鮮

即將進入夏季，東北角風景區可望迎來旅遊旺季。新北市政府漁業處盤點瑞芳濱海景點和海鮮料理，推薦民眾安排行程時，可考慮到瑞芳...

環狀線修復案拍板 將提升耐震度

新北環狀線在0403花蓮大地震受創，板新站到中原站間有11處位移與受損，新北捷運局昨表示，第三方公正單位專家學者已初步確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。