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新北寵物公園尚缺自來水源 永和綠寶石先設水龍頭

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北高灘處近期於永和綠寶石寵物公園入口旁增設自來水水龍頭，方便「毛寶貝」放風返家時可清潔腳上髒汙，乾淨返家。圖／新北高灘處提供
新北高灘處近期於永和綠寶石寵物公園入口旁增設自來水水龍頭，方便「毛寶貝」放風返家時可清潔腳上髒汙，乾淨返家。圖／新北高灘處提供

新北也不少高灘地是熱門休憩點，也是寵物放電好去處，不過有些場地還未有自來水源不便民眾及寵物沖洗或飲水。新北高灘處近期於永和綠寶石寵物公園入口旁增設自來水水龍頭，方便「毛寶貝」放風返家時可清潔腳上髒汙，乾淨返家。

高灘處長張修銘說明，為營造友善寵物的河濱空間，高灘處自2009年起陸續打造新店親情、二重蘆堤、永和綠寶石、板橋華江、三重龍門、浮洲及新莊等7座寵物公園，其中永和綠寶石寵物公園周邊擁有60餘萬人口，緊臨廣大停車場，設備相當完善，不少台北市民眾也驅車前來溜毛小孩。

民眾周小姐表示，時常開車帶愛犬來綠寶石寵物公園遛狗，狗狗於草地奔跑後腳底多少會沾染些土壤及髒汙，為確保乾淨衛生，先前來寵物公園皆自備寶特瓶水沖洗，也有些愛心人士於入口處準備水桶方便清潔，還是希望能有自來水源，方便寵物離開時清潔。

張修銘表示，近來確實不少民眾反映希望提供乾淨用水讓寵物於返家前可沖腳，也可以提供寵物臨時性飲水，礙於河川區域限制，申請及拉設自來水管相當不容易，最後克服困難將於寵物公園入口處增設2組水龍頭等沖洗設施，希望滿足民眾需求。

張修銘補充，未來會以綠寶石寵物公園為經驗，讓其他6座寵物公園也逐步拉設自來水源，提供更友善的寵物使用環境；也呼籲民眾攜帶寵物出入公共場所時，仍應依寵物體型及種類使用鏈繩或其他適當的防護措施，避免與其他民眾產生衝突，才能玩得開心又放心。

新北高灘處近期於永和綠寶石寵物公園入口旁增設自來水水龍頭，方便「毛寶貝」放風返家時可清潔腳上髒汙，乾淨返家。圖／新北高灘處提供
新北高灘處近期於永和綠寶石寵物公園入口旁增設自來水水龍頭，方便「毛寶貝」放風返家時可清潔腳上髒汙，乾淨返家。圖／新北高灘處提供
位於永和的綠寶石寵物公園，面積廣達5500平方公尺，擁有寬敞的奔跑空間及寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。圖／新北高灘處提供
位於永和的綠寶石寵物公園，面積廣達5500平方公尺，擁有寬敞的奔跑空間及寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。圖／新北高灘處提供
位於永和的綠寶石寵物公園，面積廣達5500平方公尺，擁有寬敞的奔跑空間及寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。圖／新北高灘處提供
位於永和的綠寶石寵物公園，面積廣達5500平方公尺，擁有寬敞的奔跑空間及寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。圖／新北高灘處提供
位於永和的綠寶石寵物公園，面積廣達5500平方公尺，擁有寬敞的奔跑空間及寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。圖／新北高灘處提供
位於永和的綠寶石寵物公園，面積廣達5500平方公尺，擁有寬敞的奔跑空間及寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。圖／新北高灘處提供
新北高灘處近期於永和綠寶石寵物公園入口旁增設自來水水龍頭，方便「毛寶貝」放風返家時可清潔腳上髒汙，乾淨返家。圖／新北高灘處提供
新北高灘處近期於永和綠寶石寵物公園入口旁增設自來水水龍頭，方便「毛寶貝」放風返家時可清潔腳上髒汙，乾淨返家。圖／新北高灘處提供

寵物 新北 永和

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