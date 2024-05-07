東北角迎旅遊旺季 新北推薦瑞芳海岸線看奇岩、吃海鮮
即將進入夏季，東北角風景區可望迎來旅遊旺季。新北市政府漁業處盤點瑞芳濱海景點和海鮮料理，推薦民眾安排行程時，可考慮到瑞芳走步道、觀奇岩、欣賞山海美景和品嘗在地當季海鮮美食。
新北市海岸線長達120公里，多數漁港逐年老舊且使用率低，市府長期推動「嗨漁港」計畫，依漁港特性、漁民需求及周邊景點特色，為不同漁港導入主題特色，讓各地漁港各自擁有特色與獨特風貌，讓漁港也能成為休閒的好去處。
新北市漁業處表示，瑞芳海線景色吸睛，沿線漁港各具特色。水湳洞、南雅漁港地景特殊，適合遊玩及拍照打卡，鼻頭漁港旁的海鮮餐廳則是品嘗在地海鮮的好去處，是非常適合假日闔家到戶外郊遊踏青的路線。
漁業處說，水湳洞漁港旁的「陰陽海」特殊景觀遠近馳多，形成原因是金瓜石山上岩層有豐富的黃鐵礦，東北角多雨的氣候，讓被礦物染色的黃褐色泉水流入海灣，與原本青藍色海面形成鮮明對比得名。
走訪水湳洞欣賞陰陽海奇景，漁業處也推薦別錯過坐落漁港後方，半山腰處的十三層遺址，從水湳洞漁港取景，還可兩處景一起入鏡。十三層遺址是台金舊礦場，早年是水金九一帶最大的金銀銅礦選煉廠，現在遠望宛如荒廢的美麗宮殿，展現獨特的荒涼美感。
南雅漁港旁布滿奇岩怪石的海蝕地形，漁業者認為非常適合遊客拍照留念，也吸引許多攝影愛好者前往取景。南雅地質步道一路步行，沿途可看到一座座奇石，感受大自然鬼斧神工的神奇魅力。喜歡登山健行的民眾，則可經由漁港旁南雅魚道接南子吝步道，漫步綠意盎然的山林，到了山頂，還可以欣賞無敵山海景觀。
鼻頭漁港是瑞芳區最東側的漁港，過了鼻頭隧道就是貢寮區。鼻頭漁港有許多特色小吃及海鮮餐廳，如阿珠海產、海園餐廳、港邊仔現撈海鮮麵等店家，供民眾選擇入內享用貢寮鮑、花枝、小卷、海鮮麵、海鮮粥等海鮮料理，當地鼻頭角步道也是許多遊客喜愛造訪的景點。
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