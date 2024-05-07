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北市共融遊具缺備料 修復慢惹議

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導
大佳河濱公園內的共融式遊戲場鋪面破損，遲遲沒有修復。圖／北市議員王欣儀提供
大佳河濱公園內的共融式遊戲場鋪面破損，遲遲沒有修復。圖／北市議員王欣儀提供

台北市近年積極推動共融式兒童遊戲場，成為親子遊憩、小孩放電好去處。議員調查發現，北市由公園處、水利處轄管的公園、河濱公園、共融式遊戲場共75處，近1年報修件數竟高達189件，修復速度慢惹議。北市工務局回應，未來會在契約中訂定備料項目、數量與修復期限，並加速國產化進度，避免修復等待過久。

還我特色公園行動聯盟表示，城市花草、樹木、馬路等都會定期維修，但遊具包括共融設施的維護概念的確還沒跟上，過去政府並沒編列適當維護預算，應提高遊具維護，增加孩子的適用性。至於使用的地墊鋪面，建議應替換成木屑等自然鋪面，不僅安全，也更符合氣候變遷與更容易維護。

議員王欣儀接獲陳情，指今年1月有孩童到花博公園新生園區共融式遊戲場玩耍，因為觸碰到遊具金屬突出物遭到割傷，鮮血直流，手部縫了3針；有家長比較雙北河濱公園共融式遊戲場，相較新北市，台北市大佳河濱公園破損嚴重，地板鋪面不平整且也比較滑。

王欣儀發現，2023年至今年4月報修紀錄，損壞情況林林總總，最常見的就是鋪面、地板軟墊破損，孩童容易扭傷跌倒，還有遊戲船木材腐朽、平衡木不穩、彈跳床破洞、搖滾盤基礎鬆動、鞦韆座椅安全帶整個不見等。

根據公園處提供的共融式遊戲場報修紀錄共有131筆，議員質疑，其中要修1個月以上的就有28筆，部分超過3個月。損壞的地墊鋪面、遊具擺放得愈久，傷害孩童的機率也愈大，即便已用警示帶圍設，也是影響孩童使用權益。

工務局長黃一平回應，若自己是家長，看見遊具損壞，會希望可以在一周內修復。他坦言，部分遊具材料台灣並沒生產，若有損壞必須重新訂定材料，因此才會拖這麼久。

王欣儀說，工務局在共融遊戲場保固期都是由原廠商負責修復，但契約中並未律定維修期限，若廠商不作為，雖以扣除保固金等方式處理，但並非以「懲罰廠商收罰金」為目的，要求未來招標公告中應就先律定好基本修復期限。

黃一平回應，所有遊具都必須要有備料，他承諾會盡速達到遊具國產化條件，若備料能在台灣生產，就可以很快修復，後續也會檢討招標契約，調整並設立維修工料上的材料項目、數量與修復期限。

王欣儀

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