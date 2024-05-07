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蘆洲南北側案 黃國昌轟中央卡地方 林淑芬嗆無知

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
民眾黨立委黃國昌（圖）近來頻為新北議題發表意見，民進黨立委林淑芬和他隔空互槓。本報資料照片
民眾黨立委黃國昌（圖）近來頻為新北議題發表意見，民進黨立委林淑芬和他隔空互槓。本報資料照片

新北蘆洲南北側重劃區還在中央審查，民眾黨立委黃國昌前天受訪砲轟「中央卡地方」，民進黨在地立委林淑芬昨臉書還擊「黃國昌發言到底是無知，還是急對三重果菜市場都更案建商財團拋媚眼」，雙方隔空互槓。

新北市城鄉局表示，該案已在內政部都市計畫委員會召開6次專案小組（含1次土徵聯審）討論，期間相關審查意見均依委員會建議修正，都計內容已獲共識，後續將與中央共同加速推動。

民眾黨立委黃國昌近來頻為新北議題發表意見，民進黨立委林淑芬（圖）和他隔空互槓。本報資料照片
民眾黨立委黃國昌近來頻為新北議題發表意見，民進黨立委林淑芬（圖）和他隔空互槓。本報資料照片
民眾黨新北黨部主委陳世軒說，蘆洲南北側在內政部都委會開6次小組會，小組委員也提出對交通質疑，新北市府也明確在會議提出聯外道等配套措施，案件在委員會達共識才會進入土徵小組討論區段徵收的公益性與必要性，「林淑芬委員是忘記了，還是害怕想起來？」

林淑芬氣憤地說，黃國昌受訪說蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部，中央阻礙蘆洲發展非事實，黃不懂蘆洲的事情，請好好做功課，不要只會潑政治髒水。

林淑芬 黃國昌

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