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環狀線修復案拍板 將提升耐震度

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北環狀線在0403花蓮強震中受創，導致板新站至中原站間鋼箱梁錯位，目前環狀線板橋站至中和站之間有免費接駁公車輸運乘客。記者葉德正／攝影
新北環狀線在0403花蓮強震中受創，導致板新站至中原站間鋼箱梁錯位，目前環狀線板橋站至中和站之間有免費接駁公車輸運乘客。記者葉德正／攝影

新北環狀線在0403花蓮大地震受創，板新站到中原站間有11處位移與受損，新北捷運局昨表示，第三方公正單位專家學者已初步確認復原設計與施工方案，目前能耐6弱等級地震的盤式支承設計力將再提升等級，初估橋梁復原工程約需4億餘元，待零組件訂製完成就會展開修復，整體工程要1年時間，在恢復全線通車前，板橋站至中和站間的公車接駁服務會持續。

新北環狀線受損後，採三階段分段通車，板橋到新北產業園區、中和站到大坪林已通車，板新站到中原站因受損嚴重，復原計畫須經第三方公正鑑定審查單位審核確認才能執行。

新北捷運局長李政安說，捷運局已完成所有鋼箱梁額外加固及監測設施，近期餘震頻繁，但目前監測皆屬安全穩定狀態。

李政安說，第三方公正單位專家學者已進一步檢視復原設計與施工方案，初步確認提升安全性的盤式支承設計力，也同步啟動梁柱精密儀器專業技師檢測工作。為免日後地震再造成災情，設計單位完成6組地震力模擬，建議以最大包絡值作精進後盤支的設計力，設計廠商也提出復原工程設計方案。

捷運局土木建築科長張壯習指出，盤支是耐震力重要結構之一，目前耐震度是在6弱，希望新的盤支耐震度能再提升。

新北捷運局說，新北市土木技師公會也同步採用精密儀器，與專業技師進行梁、柱、盤式支承實地內部勘查與檢測，進一步分析與確認結構損害情形，已請第三公正單位研析責任歸屬，釐清責任歸屬前，由市府災害準備金先支應相關費用。

0403花蓮大地震

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