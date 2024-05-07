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腸病毒肆虐 新北國小幼園破4千例

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市長侯友宜（後排左五 ）昨前往板橋江翠國小視察預防腸病毒與登革熱整備工作，指示全市校園加強衛教防疫措施，守護孩子健康。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（後排左五 ）昨前往板橋江翠國小視察預防腸病毒與登革熱整備工作，指示全市校園加強衛教防疫措施，守護孩子健康。記者侯永全／攝影

國內腸病毒正處於流行期，新北教育局說，本學期新北國小已通報1428例、幼兒園2937例，較去年同期增加，國小及幼兒園停課班以板橋區49班最多。市長侯友宜說，板橋、中和是高風險區，呼籲家長若孩子出現感冒症狀勿上學，日常要勤洗手，別讓病毒趁虛而入。

侯友宜昨視察板橋江翠國小，走訪校內生態池、農園及健康中心。侯說，夏天是腸病毒、登革熱好發時期，今年提早1個月，4月就進入流行期，板橋、中和列為腸病毒71型高風險地區；5月梅雨季來臨，防治登革熱也是重中之重，雨後應清除積水容器，避免成為病媒蚊生長溫床。

教育局說，新北訂有學校及幼兒園腸病毒通報及停課規定，高風險區幼兒園一周內有2名以上幼學童經醫師診斷感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，應停止上課7日，非高風險區域幼兒園由收托半數以上家長同意，得採取停課措施，並報教育局核備。國小以上學生原則上無需停課，若學校為避免疫情蔓延，決定停課應報教育局核備。

江翠國小校長周麗櫻說，學校定期消毒全校環境，每日清洗消毒幼生常接觸物品，維持環境通風與清潔。另，學校每周依登革熱病媒孳生源自我檢查表巡視環境，清除孳生源，對學校工地、農園及髒亂點等高風險區域加強巡查。

衛生局指出，登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，也出現本土病例，近期受鋒面影響，全台天氣不穩定，各地有降雨機會，且梅雨季來臨，登革熱防治刻不容緩，「巡、倒、清、刷」為根本之道，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀應盡速就醫。

若疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎，或出現嗜睡、活力不佳、手腳無力等腸病毒病徵，也要盡速就醫，並落實校安通報。

停課 登革熱 腸病毒

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