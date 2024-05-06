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陳逢顯雕刻最小黃金蝴蝶 2公釐栩栩如生

中央社／ 新北6日電

毫芒雕刻家陳逢顯今天發表新作，他以半年時間用黃金打造5組號稱世界最小的黃金蝴蝶；尺寸只有2公釐，須以放大鏡才看得清楚；栩栩如生的蝴蝶，展現雕刻極限功力。

陳逢顯毫芒雕刻博物館今天發布新聞，展示最新的黃金雕刻蝴蝶系列作品。作者陳逢顯認為，這應該會是世界最小的黃金蝴蝶，從外觀可看見翅膀、頭部、觸角、腹部、腳等，整隻蝴蝶細膩生動。

在5組作品中，其中1組命名為「歡樂」，生動地雕刻出2隻蝴蝶交配的情形，展現生命力的旺盛，延續薪傳的意義。過程須以金工技法雕刻，這件作品失敗了數10次才完成。

陳逢顯告訴中央社記者，還有1組作品是3隻黃金蝴蝶，站在鉛筆芯上，蝴蝶擺動翅膀，儀態自然呈現，且清晰雕刻出造型。

他表示，因黃金蝴蝶非常渺小，尺寸只有2公釐，有1組作品，無論是放在新台幣1元硬幣的中央，或放在指甲上，更顯得渺小。

他說，以黃金顯微雕刻細緻的蝴蝶，非常不容易；只有堅持以熟練的工法，再克服不怕失敗的毅力，才能成功。整體系列作品，以6個月的時間，辛苦完成。

藝術家 蝴蝶 黃金

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