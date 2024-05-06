季節限定景點 淡水「屯山阿嬤」南瓜隧道開跑

每年5月為新北市淡水區南瓜產季，新北市農業局與淡水區農會合作輔導農友精進種植技術，並推廣棚架式栽培栗子南瓜以降低病蟲害、增加產量，其中有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」，9座總長超過400公尺，5種顏色的南瓜隧道成為淡水熱門景點。

南瓜，結實纍纍，掛在棚架上，形成一條南瓜隧道，在淡水淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁，由淡水農會輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，瓜農以棚架的方式，讓南瓜沿著支架攀爬，再覆蓋整個棚架，形成綠色隧道，而南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，讓這裡成為遊客觀賞的景觀南瓜隧道。

屯山阿嬤打造的南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，今年從5月4日開放至5月底。南瓜隧道一共9座，總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，讓遊客置身於繽紛色彩的秘境中。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水南瓜產季來臨，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，不僅可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，還可以有漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買，歡迎民眾賞秘境並帶些健康美味回家品嘗，勿隨意採摘果葉及亂丟垃圾，將美好秘境留給每一位民眾，希望藉由特殊的南瓜景觀，吸引民眾參觀，進而推廣南瓜的多元化利用，增加在地瓜農的農產品行銷。