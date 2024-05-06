「水返腳大戲院」開張 汐止模範母親樂當女主角

母親節就快到了，汐止區公所舉辦模範母親表揚大會，會場佈置成「水返腳大戲院」，呈現復古風，而當天走進戲院的模範母親，個個都是最佳女主角，媽媽們盛裝出席，接受表揚，其中包括市府原民局提報的原住民模範母親，現場溫馨又熱鬧。

在舞蹈及小朋友演奏小提琴，為模範母親表揚活動拉開序幕，為了讓媽媽們有難忘的回憶，這次汐止區公所用心將會場打造成復古風，走進會場就是水返腳大戲院，現場張貼了許多舊電影海報，還有柑仔店放著懷舊零食，而這一天，模範母親個個都是女主角，只見還沒開場，大家就搶著拍照打卡。

當天包括新北市交通局長鍾鳴時、汐止區長林慶豐、新北市議員白珮茹、立委廖先翔都來祝福偉大的媽媽們，母親節快樂，現場表揚了43位的模範母親，好多家人都跟著一起來，其中智慧里的模範母親，他的女兒們準備了母女裝，一家人穿著出席好溫馨，至於厚德里的謝仁妹，則是新北市政府原民局提報的原住民模範母親，當天女兒、妹妹陪著一起來，年輕時工作又要顧家庭小孩，現在孩子們都長大了有成就，老媽媽很欣慰。

原住民模範母親謝仁妹說，年輕時邊上班邊照顧三個小孩，他們都很乖，相依為命在一起，現在都成家有小孩了，到今天得到模範母親真的很感動，也很高興。

謝仁妹的女兒則說，媽媽這一生真的非常辛苦、也非常偉大，從小教導做人為善、要盡力去幫助需要幫助的人，所以，在媽媽的身上有看到很多見證，就是媽媽樂於幫助弱勢的小朋友或老人家，這一生中受到很多媽媽的影響，所以，三個兄弟姊妹都以媽媽為榜樣。

汐止區長林慶豐表示，在這邊要特別代表市長向模範媽媽們，祝福大家母親節快樂，不止是現場的母親，天下的媽媽們都值得表揚及肯定。